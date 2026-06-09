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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Вторжение РФ стало золотой жилой: КНДР обогатилась на миллиарды долларов благодаря войне в Украине, - разведка

КНДР заработала до $14 млрд на войне в Украине

Война России против Украины стала для Северной Кореи настоящим спасательным кругом в экономическом плане. Благодаря масштабной военной помощи Кремлю режим Ким Чен Ына смог выйти из глубокого финансового кризиса пандемических лет и продемонстрировать резкий рост экономики.

По оценкам разведки Южной Кореи, Пхеньян мог заработать на российской агрессии до 14 миллиардов долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Для КНДР эта сумма является колоссальной, ведь она фактически сопоставима со всем годовым валовым внутренним продуктом страны.

Россия щедро расплачивается с Северной Кореей за систематические поставки артиллерийских боеприпасов, баллистических ракет, а также за отправку северокорейских военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины.

Журналисты издания The Wall Street Journal и аналитики выделяют несколько ключевых каналов обогащения Пхеньяна:

  • Прямые финансовые вливания: миллиарды долларов наличными за выполнение оборонных заказов РФ.

  • Бартер технологиями: Значительная часть расчетов со стороны Москвы идет военными технологиями, современным оборудованием и космическими наработками.

  • Обход санкций: Партнерство с Россией и Китаем открыло для изолированной КНДР доступ к инновациям, новым торговым маршрутам и ранее закрытым рынкам сбыта.

Полученные от Кремля деньги режим Ким Чен Ына активно вливает в витрину своей диктатуры - столицу страны. Сейчас в Пхеньяне развернулись масштабные строительные площадки, возводятся новые жилые массивы, появляются современные сервисы и даже внедряются передовые цифровые системы управления.

Несмотря на строительный бум в столице и рекордные доходы оборонного сектора, на реальной жизни рядовых граждан Северной Кореи это почти никак не отразилось. За пределами Пхеньяна население страны продолжает жить в условиях тотальной нищеты, дефицита базовых продуктов и абсолютного бесправия, как и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Автор: 

КНДР (1296) россия (97856) Ким Чен Ын (196) война в Украине (8433)
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Топ комментарии
+2
Як і міндіч & co
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09.06.2026 10:37 Ответить
+1
рудому то розкажіть та його виборцям
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09.06.2026 10:33 Ответить
+1
рудой скаже : - я знаю їх обох вони класні хлопці, у мене навіть фото з одним є.

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09.06.2026 10:39 Ответить
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рудому то розкажіть та його виборцям
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09.06.2026 10:33 Ответить
рудой скаже : - я знаю їх обох вони класні хлопці, у мене навіть фото з одним є.

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09.06.2026 10:39 Ответить
З обома.
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09.06.2026 10:45 Ответить
де фото другого у білому домі ?
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09.06.2026 11:56 Ответить
А до чого тут білий дім? У Трампона є фото з обома цими "класними хлопцями" - і з ******, і з кімом.
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09.06.2026 12:37 Ответить
рудий і сам би так хотів, тому він і закоханий в диктаторів, ина, путлера і т.д.
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09.06.2026 13:08 Ответить
Як і міндіч & co
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09.06.2026 10:37 Ответить
Розвідники хренові, це сліпому зрозуміло.
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09.06.2026 11:12 Ответить
Вторгнення РФ стало золотою жилою: "зелені і українські корупціонери" теж збагатилася на мільярди доларів завдяки війні в Україні, - без розвідки
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09.06.2026 11:13 Ответить
Пффф , зелена шобла теж он як збагачується!
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09.06.2026 11:26 Ответить
"Росія щедро розраховується з Північною Кореєю за систематичні поставки артилерійських ***********, балістичних ракет, а також за відправку північнокорейських військовослужбовців для участі у бойових діях проти України.

А тут кажуть, що в рашки грошей вже нема, ще 2 - 3 місяці і їй всьо...
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09.06.2026 12:40 Ответить
 
 