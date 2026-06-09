Вторжение РФ стало золотой жилой: КНДР обогатилась на миллиарды долларов благодаря войне в Украине, - разведка

Война России против Украины стала для Северной Кореи настоящим спасательным кругом в экономическом плане. Благодаря масштабной военной помощи Кремлю режим Ким Чен Ына смог выйти из глубокого финансового кризиса пандемических лет и продемонстрировать резкий рост экономики.

По оценкам разведки Южной Кореи, Пхеньян мог заработать на российской агрессии до 14 миллиардов долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Для КНДР эта сумма является колоссальной, ведь она фактически сопоставима со всем годовым валовым внутренним продуктом страны.

Россия щедро расплачивается с Северной Кореей за систематические поставки артиллерийских боеприпасов, баллистических ракет, а также за отправку северокорейских военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины.

Журналисты издания The Wall Street Journal и аналитики выделяют несколько ключевых каналов обогащения Пхеньяна:

Прямые финансовые вливания: миллиарды долларов наличными за выполнение оборонных заказов РФ.

Бартер технологиями: Значительная часть расчетов со стороны Москвы идет военными технологиями, современным оборудованием и космическими наработками.

Обход санкций: Партнерство с Россией и Китаем открыло для изолированной КНДР доступ к инновациям, новым торговым маршрутам и ранее закрытым рынкам сбыта.

Полученные от Кремля деньги режим Ким Чен Ына активно вливает в витрину своей диктатуры - столицу страны. Сейчас в Пхеньяне развернулись масштабные строительные площадки, возводятся новые жилые массивы, появляются современные сервисы и даже внедряются передовые цифровые системы управления.

Несмотря на строительный бум в столице и рекордные доходы оборонного сектора, на реальной жизни рядовых граждан Северной Кореи это почти никак не отразилось. За пределами Пхеньяна население страны продолжает жить в условиях тотальной нищеты, дефицита базовых продуктов и абсолютного бесправия, как и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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