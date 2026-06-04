Ким Чен Ын показал новый ядерный объект и заявил о резком росте производства материалов для оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил новый ядерный объект и заявил, что за последние пять лет страна более чем вдвое увеличила производство материалов, пригодных для создания ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

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Новый объект без названия и адреса

По информации KCNA, Ким осмотрел "недавно открытый завод по производству ядерных материалов". При этом местоположение предприятия северокорейские власти не раскрывают.

Опубликованные государственными СМИ КНДР фотографии свидетельствуют, что, вероятно, речь идет об объекте по обогащению урана. Эксперты предполагают, что завод может быть расположен на территории ядерного комплекса в Йонбёне.

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КНДР заявляет об удвоении мощностей

Во время визита Ким Чен Ын заявил, что производственные возможности Северной Кореи по изготовлению ядерных материалов оружейного класса за последние пять лет выросли более чем вдвое.

Кроме того, северокорейский лидер представил новый "план действий", который предусматривает дальнейшее качественное и количественное укрепление ядерных сил страны. Конкретных деталей этого плана власти КНДР не обнародовали.

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На фоне возможного визита Си Цзиньпина

Демонстрация нового объекта состоялась на фоне сообщений о возможном визите лидера Китая Си Цзиньпина в Пхеньян в ближайшие недели.

Во время предыдущего визита в Северную Корею в 2019 году Си призвал Кима к прогрессу в переговорах с Соединенными Штатами по поводу ядерной программы. Впрочем, встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа во время первого президентского срока последнего не привели к свертыванию ядерных разработок КНДР.

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МАГАТЭ фиксирует активность

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Северная Корея значительно расширила возможности для производства ядерного оружия и активизировала деятельность на ключевых ядерных объектах.

Эти оценки совпадают с последними заявлениями Пхеньяна о дальнейшем наращивании собственного ядерного потенциала.

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