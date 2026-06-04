УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13004 відвідувача онлайн
Новини Ядерна зброя КНДР
1 291 13

Кім Чен Ин показав новий ядерний об’єкт і заявив про різке зростання виробництва матеріалів для зброї

Лідер КНДР стверджує, що країна більш ніж удвічі наростила ядерні потужності за п’ять років

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий ядерний об’єкт та заявив, що за останні п’ять років країна більш ніж удвічі збільшила виробництво матеріалів, придатних для створення ядерної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Новий об’єкт без назви та адреси

За інформацією KCNA, Кім оглянув "нещодавно відкритий завод із виробництва ядерних матеріалів". Водночас місце розташування підприємства північнокорейська влада не розкриває.

Опубліковані державними ЗМІ КНДР фотографії свідчать, що ймовірно йдеться про об’єкт зі збагачення урану. Експерти припускають, що завод може бути розташований на території ядерного комплексу в Йонбьоні.

Читайте: КНДР автоматично застосує ядерну зброю в разі вбивства Кім Чен Ина: зміни вписано в конституцію

КНДР заявляє про подвоєння потужностей

Під час візиту Кім Чен Ин заявив, що виробничі можливості Північної Кореї щодо виготовлення ядерних матеріалів збройового класу за останні п’ять років зросли більш ніж удвічі.

Крім того, північнокорейський лідер представив новий "план дій", який передбачає подальше якісне та кількісне зміцнення ядерних сил країни. Конкретних деталей цього плану влада КНДР не оприлюднила.

Також читайте: Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні - КНДР посилює мобілізацію

На тлі можливого візиту Сі Цзіньпіна

Демонстрація нового об’єкта відбулася на тлі повідомлень про можливий візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Пхеньяна найближчими тижнями.

Під час попереднього візиту до Північної Кореї у 2019 році Сі закликав Кіма до прогресу в переговорах зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми. Втім зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа під час першого президентського терміну останнього не призвели до згортання ядерних розробок КНДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР готується до можливого саміту Кім Чен Ина з Трампом, - розвідка Південної Кореї

МАГАТЕ фіксує активність

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що Північна Корея значно розширила можливості для виробництва ядерної зброї та активізувала діяльність на ключових ядерних об’єктах.

Ці оцінки збігаються з останніми заявами Пхеньяна про подальше нарощування власного ядерного потенціалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія могла допомогти КНДР побудувати атомну субмарину, - ЗМІ

виробництво (2003) ядерна зброя (1291) Кім Чен Ин (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
може нічого ї не було. "война всьо спішеть"
показати весь коментар
04.06.2026 12:31 Відповісти
+3
але трампона це не хвилює...цеж не Іран..

Бо Кім друг..
показати весь коментар
04.06.2026 12:44 Відповісти
+2
ну у нас фуфломінго теж зростає щоденно вдвічи. потім приліт і нічого нема.
показати весь коментар
04.06.2026 12:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молоток Кімчик. Жоден мерзотник не нападе.
показати весь коментар
04.06.2026 12:26 Відповісти
Трамп залиже його до смерті
показати весь коментар
04.06.2026 12:28 Відповісти
А головне - народ повністю схвалює, і їхати з-під кращого у світі захисту нікуди не бажає, ані один, ані на день.
показати весь коментар
04.06.2026 12:58 Відповісти
ну у нас фуфломінго теж зростає щоденно вдвічи. потім приліт і нічого нема.
показати весь коментар
04.06.2026 12:28 Відповісти
може нічого ї не було. "война всьо спішеть"
показати весь коментар
04.06.2026 12:31 Відповісти
Звісно, там рф допомогла з центрифугами, тепер збагачення урану піде швидко, це не ЄС та штати які яйка 5 років мнуть
показати весь коментар
04.06.2026 12:29 Відповісти
півняча корея - це росія в майбутньому.

жрати в тій країні нічого, у більшості населення гельмінти , а бабки під нуль йдуть на ядерку і на зброю.
показати весь коментар
04.06.2026 12:33 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2026 12:34 Відповісти
І шо ти йому зробиш? - нічого
показати весь коментар
04.06.2026 12:42 Відповісти
але трампона це не хвилює...цеж не Іран..

Бо Кім друг..
показати весь коментар
04.06.2026 12:44 Відповісти
Ага. Дружбани. Лише тільки в ясна не цілуються. )))

показати весь коментар
04.06.2026 12:56 Відповісти
Зате нам розказують що нас захистить не зброя а ООН і мірна угода з Ху'йлом і Тромбом
показати весь коментар
04.06.2026 13:01 Відповісти
Ще один виліз.🤦‍♂️
"Володар Всесвіту" в норковій шапці.
Коли вже вони всі разом "зіграють в ящик"?!
показати весь коментар
04.06.2026 13:28 Відповісти
 
 