Кім Чен Ин показав новий ядерний об’єкт і заявив про різке зростання виробництва матеріалів для зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий ядерний об’єкт та заявив, що за останні п’ять років країна більш ніж удвічі збільшила виробництво матеріалів, придатних для створення ядерної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

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Новий об’єкт без назви та адреси

За інформацією KCNA, Кім оглянув "нещодавно відкритий завод із виробництва ядерних матеріалів". Водночас місце розташування підприємства північнокорейська влада не розкриває.

Опубліковані державними ЗМІ КНДР фотографії свідчать, що ймовірно йдеться про об’єкт зі збагачення урану. Експерти припускають, що завод може бути розташований на території ядерного комплексу в Йонбьоні.

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КНДР заявляє про подвоєння потужностей

Під час візиту Кім Чен Ин заявив, що виробничі можливості Північної Кореї щодо виготовлення ядерних матеріалів збройового класу за останні п’ять років зросли більш ніж удвічі.

Крім того, північнокорейський лідер представив новий "план дій", який передбачає подальше якісне та кількісне зміцнення ядерних сил країни. Конкретних деталей цього плану влада КНДР не оприлюднила.

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На тлі можливого візиту Сі Цзіньпіна

Демонстрація нового об’єкта відбулася на тлі повідомлень про можливий візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Пхеньяна найближчими тижнями.

Під час попереднього візиту до Північної Кореї у 2019 році Сі закликав Кіма до прогресу в переговорах зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми. Втім зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа під час першого президентського терміну останнього не призвели до згортання ядерних розробок КНДР.

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МАГАТЕ фіксує активність

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що Північна Корея значно розширила можливості для виробництва ядерної зброї та активізувала діяльність на ключових ядерних об’єктах.

Ці оцінки збігаються з останніми заявами Пхеньяна про подальше нарощування власного ядерного потенціалу.

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