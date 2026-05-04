Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні - КНДР посилює мобілізацію
Лідер КНДР Кім Чен Ин під час з’їзду молодіжної організації закликав молодь до посилення дисципліни та готовності виконувати завдання держави, пов’язавши це з участю у війні проти України на боці Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть KCNA та Reuters.
Що заявив Кім Чен Ин
Під час одинадцятого з’їзду Соціалістичної патріотичної ліги молоді у Пхеньяні він наголосив на важливості молоді як ключової сили для виконання рішень правлячої партії.
"Молодіжна ліга є важливою силою для виконання рішень партії", – заявив він, закликавши до посилення організованості та ідеологічної дисципліни.
Як молодь пов’язують із війною
За інформацією Reuters, у зверненні до учасників з’їзду влада КНДР прямо пов’язала лояльність молоді з участю країни у війні.
"Молоді солдати, відправлені на закордонні операції, стали бомбами і полум’ям для захисту честі країни", – йдеться у листі.
Скільки військових уже відправили
За оцінками південнокорейських, українських і західних джерел, КНДР направила близько 14 тисяч військових для підтримки російських сил.
Водночас понад 6 тисяч із них могли загинути під час бойових дій.
Контекст участі КНДР
Перші повідомлення про перекидання військових КНДР до Росії з’явилися ще у жовтні 2024 року.
Зокрема, їх залучали до бойових дій у Курській області, а також до роботи з дронами і коригування ударів по українських позиціях.
Паралельно влада КНДР посилює внутрішній контроль – обмежує іноземну культуру та підсилює ідеологічний вплив на населення.
Трамп неодноразово висловлювався схвально про лідера КНДР Кім Чен Ина, особливо під час свого президентства та у 2025 році, описуючи їхні стосунки як позитивні, незважаючи на попередню напруженість.
Основні тези та цитати:
«Дуже розумний»: У квітні 2025 року Трамп назвав Кім Чен Ина «дуже розумним хлопцем».
«Гарні стосунки»: Трамп заявляв, що між ними «дуже гарні стосунки» і що вони «чудово порозумілися».
«Порядний»: Раніше (у 2018 році) Трамп характеризував Кім Чен Ина як «дуже порядну» людину.
«Сподобався йому»: Трамп зазначав, що «йому [Кіму] сподобався».
«Велика ядерна нація»: Трамп підкреслював важливість КНДР, як ядерної держави та висловлював намір відновити комунікацію з Кім Чен Ином.
Win- win ситуація для кіма і пу = обоє гарні друзяки тр
Під час війни розмови про вступ - лише розмови але час не треба гаяти і зупинятися, а потрібно наближатися, поступово інтегруватися через різностороннє співробітництво в ЄС... і не треба крутити носом і вимагати неможливого при данному розкладі: це сприймається європейцями більш, ніж невдячність і приносить від'ємний результат
А наш лідор закликав молодь тікати з України. Так переможемо!