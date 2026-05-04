Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні - КНДР посилює мобілізацію

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час з’їзду молодіжної організації закликав молодь до посилення дисципліни та готовності виконувати завдання держави, пов’язавши це з участю у війні проти України на боці Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть KCNA та Reuters.

Що заявив Кім Чен Ин

Під час одинадцятого з’їзду Соціалістичної патріотичної ліги молоді у Пхеньяні він наголосив на важливості молоді як ключової сили для виконання рішень правлячої партії.

"Молодіжна ліга є важливою силою для виконання рішень партії", – заявив він, закликавши до посилення організованості та ідеологічної дисципліни.

Як молодь пов’язують із війною

За інформацією Reuters, у зверненні до учасників з’їзду влада КНДР прямо пов’язала лояльність молоді з участю країни у війні.

"Молоді солдати, відправлені на закордонні операції, стали бомбами і полум’ям для захисту честі країни", – йдеться у листі.

Скільки військових уже відправили

За оцінками південнокорейських, українських і західних джерел, КНДР направила близько 14 тисяч військових для підтримки російських сил.

Водночас понад 6 тисяч із них могли загинути під час бойових дій.

Контекст участі КНДР

Перші повідомлення про перекидання військових КНДР до Росії з’явилися ще у жовтні 2024 року.

Зокрема, їх залучали до бойових дій у Курській області, а також до роботи з дронами і коригування ударів по українських позиціях.

Паралельно влада КНДР посилює внутрішній контроль – обмежує іноземну культуру та підсилює ідеологічний вплив на населення.

