Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні - КНДР посилює мобілізацію

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час з’їзду молодіжної організації закликав молодь до посилення дисципліни та готовності виконувати завдання держави, пов’язавши це з участю у війні проти України на боці Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть KCNA та Reuters.

Що заявив Кім Чен Ин

Під час одинадцятого з’їзду Соціалістичної патріотичної ліги молоді у Пхеньяні він наголосив на важливості молоді як ключової сили для виконання рішень правлячої партії.

"Молодіжна ліга є важливою силою для виконання рішень партії", – заявив він, закликавши до посилення організованості та ідеологічної дисципліни.

Як молодь пов’язують із війною

За інформацією Reuters, у зверненні до учасників з’їзду влада КНДР прямо пов’язала лояльність молоді з участю країни у війні.

"Молоді солдати, відправлені на закордонні операції, стали бомбами і полум’ям для захисту честі країни", – йдеться у листі.

Скільки військових уже відправили

За оцінками південнокорейських, українських і західних джерел, КНДР направила близько 14 тисяч військових для підтримки російських сил.

Водночас понад 6 тисяч із них могли загинути під час бойових дій.

Контекст участі КНДР

Перші повідомлення про перекидання військових КНДР до Росії з’явилися ще у жовтні 2024 року.

Зокрема, їх залучали до бойових дій у Курській області, а також до роботи з дронами і коригування ударів по українських позиціях.

Паралельно влада КНДР посилює внутрішній контроль – обмежує іноземну культуру та підсилює ідеологічний вплив на населення.

вітаю європейських пєдокуколдов і особисто рютте з воюючиєю армією корейського пєльмєня в центрі європи!
04.05.2026 14:25
Мразь
04.05.2026 14:21
А що, так можна? Увійти в чужу країну на боці агресора? Це ще не початок чергової світової? Не прецедент?!
Ну тоді йой!..
04.05.2026 14:24
Мразь
04.05.2026 14:21
Погоджуюся, що нема нічого мерзеннішого в усьому Всесвіті ніж ця гнійна задрипана диктатура, якій просто повезло різними неправдами дістати ядерну зброю! Не дай Боже народитися в такій країні - жаль тих простих людей, бо нічого вони вдіяти не можуть з такою владою. Корейцям на півдні повезло краще.
04.05.2026 14:43
04.05.2026 14:24
Ну в європах ще довго будуть ставити собі таке питання і нічого не робити...
04.05.2026 14:40
Кім Чен Ин хороший друг Трампа йому можна
04.05.2026 14:52
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
04.05.2026 14:53
Деми до виборів готуються.... В них це типово.
04.05.2026 15:21
Вони підуть у перших рядах під час осіннього нападу на Європу.
04.05.2026 14:44
Корейці ще тупіші кацапів... Голодранці. Їх полонених потрібно без рук без ніг кіму відправляти.
04.05.2026 14:27
Можна і з руками і з ногами...але вони мають публічно заявити на телекамеру, що "..Кім Чен Ин жирна свиня, яка зрадила інтереси партії і є дешева повія Китаю!"
04.05.2026 15:53
Ось, як розмовляють з тими, котрі не повелися на всілякого роду розводняки типу "Будапештських меморандумів":
Трамп неодноразово висловлювався схвально про лідера КНДР Кім Чен Ина, особливо під час свого президентства та у 2025 році, описуючи їхні стосунки як позитивні, незважаючи на попередню напруженість.
Основні тези та цитати:
«Дуже розумний»: У квітні 2025 року Трамп назвав Кім Чен Ина «дуже розумним хлопцем».
«Гарні стосунки»: Трамп заявляв, що між ними «дуже гарні стосунки» і що вони «чудово порозумілися».
«Порядний»: Раніше (у 2018 році) Трамп характеризував Кім Чен Ина як «дуже порядну» людину.
«Сподобався йому»: Трамп зазначав, що «йому [Кіму] сподобався».
«Велика ядерна нація»: Трамп підкреслював важливість КНДР, як ядерної держави та висловлював намір відновити комунікацію з Кім Чен Ином.
04.05.2026 14:28
Нажаль так. Бо навіть у порваних сатінових трусах з обідом з картопляного лушпиння але з ядерним арсеналом ти поважна, гарна, розумна, велика, ядерна нація. А в шовках та оксамитах з мисливською ружбайкою тільки, то ти чмо недостойне навіть щоб з тобою здоровались. Не кажучи вже про повагу до твоєї землі чи майна.
04.05.2026 14:34
На жаль, це не наші ,,партнерчики".....
04.05.2026 14:36
Ну от! Диктаторські режими відчувають дупами своїх диктаторів небезпеку і швидко мобілізуються! А європейські толєрасти ще не провели 100500ті слухання про можливість загрози... Про Америку і згадувати соромно!
04.05.2026 14:38
Це вже колись було 1917-1922 тільки здасться китайці тут були за комуністів воювали проти українців.
04.05.2026 14:40
Смеяться тут нечему. Все, кто сталкивался с корейцами в бою, отдают им должное. Дедушек 50+ среди них не замечено. Но все збс.
04.05.2026 14:45
Сколько там населения в той Северной Корее а смотрите как интересно, ВСЕ видят этого чмошного бройлерного петуха, ВСЕ слышат его **** бредни и что, ВСЕ верят этой херне? И после этого их можно называть людьми? Ужас и ещё ужасней что это происходит в 21 веке.
04.05.2026 14:50
...от і знайшов пу бездонний моб.ресурс, а кім досвіду набереться і фінанси потекуть в його казну і вигідна торговля з пу закриє дири... адже півн. корея під санкціями і живе не жирно...
Win- win ситуація для кіма і пу = обоє гарні друзяки тр
04.05.2026 15:43
Якщо цю свиноту розтопити на жир, можна наробити декілька тисяч лампадок. 😀
04.05.2026 14:51
китай сказав" нада " північна корея ...зробимо...а всі колись казали : Та шо там Україна ,вона ж без русні не зможе ..А виявляється без України не тільки русня з китаєм не можуть ,а ще тормознуті в ЄС теж , але вони прогавили жити багато і мирно ,коли Україну не прийняли , політичні дурні...
04.05.2026 14:56
...якби да каби янук в Вільнюсі не зтрусив і підписав ассоціацію... як би
Під час війни розмови про вступ - лише розмови але час не треба гаяти і зупинятися, а потрібно наближатися, поступово інтегруватися через різностороннє співробітництво в ЄС... і не треба крутити носом і вимагати неможливого при данному розкладі: це сприймається європейцями більш, ніж невдячність і приносить від'ємний результат
04.05.2026 15:50
я з вами згодна ,але з мого досвіту ,ми заннадто думаємо ,як хтось чі шось, сприймає від нас ...На часі просто почати поважати самі себе , і не принижуватися перед тими ,які нас мають на увазі взагалі ...
04.05.2026 16:40
Світове зло обєднуєтся ,все це наслідок приходу до влади Трампа який заохочує світових терористів маргіналів до злочинів ,тут має бути одна мета знищувати міжнародних терористів путіна і його кліку ,адже ліквідація цього злочинця може зупинити геноцид що творят варвари в Україні ,є спец. служби думаю їм під силу.
04.05.2026 15:04
А по факту нічого не змінить. Місто Кіма тут погоди не зробить раз, Кіму треба просто надлишки населення кудись діти.
04.05.2026 15:23
Уви змінить... якісні тушки пу дуже потрібні в кількості > 50 тис.на місяць і пу їх отримає від кіма
04.05.2026 15:55
Неа,
04.05.2026 16:42
Новая сверхдержава и новый мировой жандарм?
04.05.2026 15:29
"Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні".

А наш лідор закликав молодь тікати з України. Так переможемо!
04.05.2026 16:24
то курська операція Оманської Гниди дає свої плоди )
04.05.2026 16:26
 
 