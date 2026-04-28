Кім Чен Ин схвалив "тактику самогубства" солдатів КНДР у війні проти України, - Reuters
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно схвалив застосування так званої "тактики самогубства" серед військових КНДР, які воюють на боці Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Визнання на офіційному рівні
Заява пролунала під час відкриття меморіалу, присвяченого північнокорейським військовим, які брали участь у бойових діях у Курській області РФ. У своїй промові Кім Чен Ин вперше на офіційному рівні визнав, що його військові вдаються до самознищення, щоб не потрапити в полон.
Кім Чен Ин назвав такі дії проявом "найвищого патріотизму" та героїзму.
"Героями є не лише ті, хто без вагань обрав шлях самознищення та самогубства заради захисту великої честі, а й ті, хто поліг, йдучи в авангарді штурмових боїв", – заявив він.
Окремо він висловив підтримку військовим, які вижили, але не змогли виконати завдання:
"Ті, хто мучився від відчаю через неможливість виконати свій солдатський обов’язок, а не від болю розірваних кулями та снарядами тіл – їх також можна назвати вірними воїнами та патріотами партії".
Масштаби участі КНДР
За даними розвідок Південної Кореї та західних країн, КНДР направила до Росії близько 14 тисяч військових.
Втрати північнокорейського контингенту оцінюються у понад 6 тисяч загиблих.
Також, за даними розвідки та свідченнями перебіжчиків, північнокорейські військові регулярно вдаються до самопідриву, щоб уникнути полону українськими силами.
Причини такої риторики
Експерти вважають, що подібні заяви Кіма пов’язані з необхідністю виправдати великі втрати серед військових перед внутрішньою аудиторією та родинами загиблих.
Йдеться про спробу представити значні людські втрати як прояв героїзму та відданості режиму.
Контекст співпраці з РФ
За оцінками аналітиків, участь КНДР у війні на боці Росії є частиною ширшої співпраці між країнами.
Зокрема, Північна Корея надає Росії живу силу та артилерійські боєприпаси, натомість отримує військові технології та фінансову підтримку.
