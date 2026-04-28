Ким Чен Ын одобрил "тактику самоубийства" солдат КНДР в войне против Украины, — Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично одобрил применение так называемой "тактики самоубийства" среди военнослужащих КНДР, воюющих на стороне России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Признание на официальном уровне
Заявление прозвучало во время открытия мемориала, посвященного северокорейским военным, участвовавшим в боевых действиях в Курской области РФ. В своей речи Ким Чен Ын впервые на официальном уровне признал, что его военные прибегают к самоуничтожению, чтобы не попасть в плен.
Ким Чен Ын назвал такие действия проявлением "высшего патриотизма" и героизма.
"Героями являются не только те, кто без колебаний выбрал путь самоуничтожения и самоубийства ради защиты великой чести, но и те, кто пал, идя в авангарде штурмовых боев", – заявил он.
Отдельно он выразил поддержку военным, которые выжили, но не смогли выполнить задачу:
"Те, кто мучился от отчаяния из-за невозможности выполнить свой солдатский долг, а не от боли разорванных пулями и снарядами тел – их также можно назвать верными воинами и патриотами партии".
Масштабы участия КНДР
По данным разведок Южной Кореи и западных стран, КНДР направила в Россию около 14 тысяч военных.
Потери северокорейского контингента оцениваются в более чем 6 тысяч погибших.
Также, по данным разведки и свидетельствам перебежчиков, северокорейские военные регулярно прибегают к самоподрыву, чтобы избежать плена украинскими силами.
Причины такой риторики
Эксперты считают, что подобные заявления Кима связаны с необходимостью оправдать большие потери среди военных перед внутренней аудиторией и семьями погибших.
Речь идет о попытке представить значительные человеческие потери как проявление героизма и преданности режиму.
Контекст сотрудничества с РФ
По оценкам аналитиков, участие КНДР в войне на стороне России является частью более широкого сотрудничества между странами.
В частности, Северная Корея предоставляет России живую силу и артиллерийские боеприпасы, а взамен получает военные технологии и финансовую поддержку.
