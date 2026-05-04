РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Военные КНДР на Курщине Сотрудничество КНДР и РФ
5 602 30

Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине – КНДР усиливает мобилизацию

Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда молодежной организации призвал молодежь к усилению дисциплины и готовности выполнять задачи государства, связав это с участием в войне против Украины на стороне России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут KCNA и Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что заявил Ким Чен Ын

Во время одиннадцатого съезда Социалистической патриотической лиги молодежи в Пхеньяне он подчеркнул важность молодежи как ключевой силы для выполнения решений правящей партии.

"Молодежная лига является важной силой для выполнения решений партии", – заявил он, призвав к усилению организованности и идеологической дисциплины.

Читайте: Ким Чен Ын одобрил "тактику самоубийства" солдат КНДР в войне против Украины, — Reuters

Как молодежь связывают с войной

По информации Reuters, в обращении к участникам съезда власти КНДР прямо связали лояльность молодежи с участием страны в войне.

"Молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, стали бомбами и пламенем для защиты чести страны", – говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын наградил военных КНДР, воевавших против Украины

Сколько военных уже отправили

По оценкам южнокорейских, украинских и западных источников, КНДР направила около 14 тысяч военных для поддержки российских сил.

При этом более 6 тысяч из них могли погибнуть во время боевых действий.

Читайте также: Ким Чен Ын встретился с военными, которые воевали в Украине на стороне России: "Образец для всей армии"

Контекст участия КНДР

Первые сообщения о переброске военных КНДР в Россию появились еще в октябре 2024 года.

В частности, их привлекали к боевым действиям в Курской области, а также к работе с дронами и корректировке ударов по украинским позициям.

Параллельно власти КНДР усиливают внутренний контроль – ограничивают иностранную культуру и усиливают идеологическое влияние на население.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала "мощное секретное оружие"

Автор: 

КНДР (1291) Ким Чен Ын (194) мобилизация (3051) война в Украине (8164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
вітаю європейських пєдокуколдов і особисто рютте з воюючиєю армією корейського пєльмєня в центрі європи!
показать весь комментарий
04.05.2026 14:25 Ответить
+18
Мразь
показать весь комментарий
04.05.2026 14:21 Ответить
+18
А що, так можна? Увійти в чужу країну на боці агресора? Це ще не початок чергової світової? Не прецедент?!
Ну тоді йой!..
показать весь комментарий
04.05.2026 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мразь
показать весь комментарий
04.05.2026 14:21 Ответить
Погоджуюся, що нема нічого мерзеннішого в усьому Всесвіті ніж ця гнійна задрипана диктатура, якій просто повезло різними неправдами дістати ядерну зброю! Не дай Боже народитися в такій країні - жаль тих простих людей, бо нічого вони вдіяти не можуть з такою владою. Корейцям на півдні повезло краще.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:43 Ответить
А що, так можна? Увійти в чужу країну на боці агресора? Це ще не початок чергової світової? Не прецедент?!
Ну тоді йой!..
показать весь комментарий
04.05.2026 14:24 Ответить
Ну в європах ще довго будуть ставити собі таке питання і нічого не робити...
показать весь комментарий
04.05.2026 14:40 Ответить
Кім Чен Ин хороший друг Трампа йому можна
показать весь комментарий
04.05.2026 14:52 Ответить
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
показать весь комментарий
04.05.2026 14:53 Ответить
Деми до виборів готуються.... В них це типово.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:21 Ответить
вітаю європейських пєдокуколдов і особисто рютте з воюючиєю армією корейського пєльмєня в центрі європи!
показать весь комментарий
04.05.2026 14:25 Ответить
Вони підуть у перших рядах під час осіннього нападу на Європу.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:44 Ответить
Корейці ще тупіші кацапів... Голодранці. Їх полонених потрібно без рук без ніг кіму відправляти.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:27 Ответить
Можна і з руками і з ногами...але вони мають публічно заявити на телекамеру, що "..Кім Чен Ин жирна свиня, яка зрадила інтереси партії і є дешева повія Китаю!"
показать весь комментарий
04.05.2026 15:53 Ответить
Ось, як розмовляють з тими, котрі не повелися на всілякого роду розводняки типу "Будапештських меморандумів":
Трамп неодноразово висловлювався схвально про лідера КНДР Кім Чен Ина, особливо під час свого президентства та у 2025 році, описуючи їхні стосунки як позитивні, незважаючи на попередню напруженість.
Основні тези та цитати:
«Дуже розумний»: У квітні 2025 року Трамп назвав Кім Чен Ина «дуже розумним хлопцем».
«Гарні стосунки»: Трамп заявляв, що між ними «дуже гарні стосунки» і що вони «чудово порозумілися».
«Порядний»: Раніше (у 2018 році) Трамп характеризував Кім Чен Ина як «дуже порядну» людину.
«Сподобався йому»: Трамп зазначав, що «йому [Кіму] сподобався».
«Велика ядерна нація»: Трамп підкреслював важливість КНДР, як ядерної держави та висловлював намір відновити комунікацію з Кім Чен Ином.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:28 Ответить
Нажаль так. Бо навіть у порваних сатінових трусах з обідом з картопляного лушпиння але з ядерним арсеналом ти поважна, гарна, розумна, велика, ядерна нація. А в шовках та оксамитах з мисливською ружбайкою тільки, то ти чмо недостойне навіть щоб з тобою здоровались. Не кажучи вже про повагу до твоєї землі чи майна.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:34 Ответить
На жаль, це не наші ,,партнерчики".....
показать весь комментарий
04.05.2026 14:36 Ответить
Ну от! Диктаторські режими відчувають дупами своїх диктаторів небезпеку і швидко мобілізуються! А європейські толєрасти ще не провели 100500ті слухання про можливість загрози... Про Америку і згадувати соромно!
показать весь комментарий
04.05.2026 14:38 Ответить
Це вже колись було 1917-1922 тільки здасться китайці тут були за комуністів воювали проти українців.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:40 Ответить
Смеяться тут нечему. Все, кто сталкивался с корейцами в бою, отдают им должное. Дедушек 50+ среди них не замечено. Но все збс.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:45 Ответить
Сколько там населения в той Северной Корее а смотрите как интересно, ВСЕ видят этого чмошного бройлерного петуха, ВСЕ слышат его **** бредни и что, ВСЕ верят этой херне? И после этого их можно называть людьми? Ужас и ещё ужасней что это происходит в 21 веке.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:50 Ответить
...от і знайшов пу бездонний моб.ресурс, а кім досвіду набереться і фінанси потекуть в його казну і вигідна торговля з пу закриє дири... адже півн. корея під санкціями і живе не жирно...
Win- win ситуація для кіма і пу = обоє гарні друзяки тр
показать весь комментарий
04.05.2026 15:43 Ответить
Якщо цю свиноту розтопити на жир, можна наробити декілька тисяч лампадок. 😀
показать весь комментарий
04.05.2026 14:51 Ответить
китай сказав" нада " північна корея ...зробимо...а всі колись казали : Та шо там Україна ,вона ж без русні не зможе ..А виявляється без України не тільки русня з китаєм не можуть ,а ще тормознуті в ЄС теж , але вони прогавили жити багато і мирно ,коли Україну не прийняли , політичні дурні...
показать весь комментарий
04.05.2026 14:56 Ответить
...якби да каби янук в Вільнюсі не зтрусив і підписав ассоціацію... як би
Під час війни розмови про вступ - лише розмови але час не треба гаяти і зупинятися, а потрібно наближатися, поступово інтегруватися через різностороннє співробітництво в ЄС... і не треба крутити носом і вимагати неможливого при данному розкладі: це сприймається європейцями більш, ніж невдячність і приносить від'ємний результат
показать весь комментарий
04.05.2026 15:50 Ответить
я з вами згодна ,але з мого досвіту ,ми заннадто думаємо ,як хтось чі шось, сприймає від нас ...На часі просто почати поважати самі себе , і не принижуватися перед тими ,які нас мають на увазі взагалі ...
показать весь комментарий
04.05.2026 16:40 Ответить
Світове зло обєднуєтся ,все це наслідок приходу до влади Трампа який заохочує світових терористів маргіналів до злочинів ,тут має бути одна мета знищувати міжнародних терористів путіна і його кліку ,адже ліквідація цього злочинця може зупинити геноцид що творят варвари в Україні ,є спец. служби думаю їм під силу.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:04 Ответить
А по факту нічого не змінить. Місто Кіма тут погоди не зробить раз, Кіму треба просто надлишки населення кудись діти.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:23 Ответить
Уви змінить... якісні тушки пу дуже потрібні в кількості > 50 тис.на місяць і пу їх отримає від кіма
показать весь комментарий
04.05.2026 15:55 Ответить
Неа,
показать весь комментарий
04.05.2026 16:42 Ответить
Новая сверхдержава и новый мировой жандарм?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:29 Ответить
"Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні".

А наш лідор закликав молодь тікати з України. Так переможемо!
показать весь комментарий
04.05.2026 16:24 Ответить
то курська операція Оманської Гниди дає свої плоди )
показать весь комментарий
04.05.2026 16:26 Ответить
 
 