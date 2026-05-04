Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине – КНДР усиливает мобилизацию
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда молодежной организации призвал молодежь к усилению дисциплины и готовности выполнять задачи государства, связав это с участием в войне против Украины на стороне России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут KCNA и Reuters.
Что заявил Ким Чен Ын
Во время одиннадцатого съезда Социалистической патриотической лиги молодежи в Пхеньяне он подчеркнул важность молодежи как ключевой силы для выполнения решений правящей партии.
"Молодежная лига является важной силой для выполнения решений партии", – заявил он, призвав к усилению организованности и идеологической дисциплины.
Как молодежь связывают с войной
По информации Reuters, в обращении к участникам съезда власти КНДР прямо связали лояльность молодежи с участием страны в войне.
"Молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, стали бомбами и пламенем для защиты чести страны", – говорится в письме.
Сколько военных уже отправили
По оценкам южнокорейских, украинских и западных источников, КНДР направила около 14 тысяч военных для поддержки российских сил.
При этом более 6 тысяч из них могли погибнуть во время боевых действий.
Контекст участия КНДР
Первые сообщения о переброске военных КНДР в Россию появились еще в октябре 2024 года.
В частности, их привлекали к боевым действиям в Курской области, а также к работе с дронами и корректировке ударов по украинским позициям.
Параллельно власти КНДР усиливают внутренний контроль – ограничивают иностранную культуру и усиливают идеологическое влияние на население.
Ну тоді йой!..
Трамп неодноразово висловлювався схвально про лідера КНДР Кім Чен Ина, особливо під час свого президентства та у 2025 році, описуючи їхні стосунки як позитивні, незважаючи на попередню напруженість.
Основні тези та цитати:
«Дуже розумний»: У квітні 2025 року Трамп назвав Кім Чен Ина «дуже розумним хлопцем».
«Гарні стосунки»: Трамп заявляв, що між ними «дуже гарні стосунки» і що вони «чудово порозумілися».
«Порядний»: Раніше (у 2018 році) Трамп характеризував Кім Чен Ина як «дуже порядну» людину.
«Сподобався йому»: Трамп зазначав, що «йому [Кіму] сподобався».
«Велика ядерна нація»: Трамп підкреслював важливість КНДР, як ядерної держави та висловлював намір відновити комунікацію з Кім Чен Ином.
Win- win ситуація для кіма і пу = обоє гарні друзяки тр
Під час війни розмови про вступ - лише розмови але час не треба гаяти і зупинятися, а потрібно наближатися, поступово інтегруватися через різностороннє співробітництво в ЄС... і не треба крутити носом і вимагати неможливого при данному розкладі: це сприймається європейцями більш, ніж невдячність і приносить від'ємний результат
А наш лідор закликав молодь тікати з України. Так переможемо!