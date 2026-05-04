Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине – КНДР усиливает мобилизацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда молодежной организации призвал молодежь к усилению дисциплины и готовности выполнять задачи государства, связав это с участием в войне против Украины на стороне России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут KCNA и Reuters.

Что заявил Ким Чен Ын

Во время одиннадцатого съезда Социалистической патриотической лиги молодежи в Пхеньяне он подчеркнул важность молодежи как ключевой силы для выполнения решений правящей партии.

"Молодежная лига является важной силой для выполнения решений партии", – заявил он, призвав к усилению организованности и идеологической дисциплины.

Как молодежь связывают с войной

По информации Reuters, в обращении к участникам съезда власти КНДР прямо связали лояльность молодежи с участием страны в войне.

"Молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, стали бомбами и пламенем для защиты чести страны", – говорится в письме.

Сколько военных уже отправили

По оценкам южнокорейских, украинских и западных источников, КНДР направила около 14 тысяч военных для поддержки российских сил.

При этом более 6 тысяч из них могли погибнуть во время боевых действий.

Контекст участия КНДР

Первые сообщения о переброске военных КНДР в Россию появились еще в октябре 2024 года.

В частности, их привлекали к боевым действиям в Курской области, а также к работе с дронами и корректировке ударов по украинским позициям.

Параллельно власти КНДР усиливают внутренний контроль – ограничивают иностранную культуру и усиливают идеологическое влияние на население.

