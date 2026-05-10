КНДР автоматично застосує ядерну зброю в разі вбивства Кім Чен Ина: зміни вписано в конституцію

КНДР завдасть ядерного удару в разі убивства Кім Чен Ина

Північна Корея внесла зміни до конституції, згідно з якими буде автоматично завдано ядерного удару в разі загибелі лідера країни Кім Чен Ина через атаку іноземної держави.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що відомо

Зазначається, що зміни ухвалено на засіданні Вищої народної асамблеї КНДР 22 березня в Пхеньяні.

Інформацію про нову редакцію ядерної політики озвучила Національна розвідувальна служба Південної Кореї під час закритого брифінгу для урядовців.

"Автоматично та негайно"

Видання пише, що згідно зі зміненим законодавством, якщо система управління ядерними силами Північної Кореї опиниться під загрозою через атаку противника, ядерний удар має бути завданий "автоматично та негайно".

За даними The Telegraph, Пхеньян пішов на цей крок після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та частини його оточення під час спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану.

Як вважає професор Університету Кукмін у Сеулі Андрій Ланков, саме "іранський сценарій" став сигналом тривоги для КНДР.

"Іран став сигналом тривоги. Північна Корея побачила надзвичайну ефективність американо-ізраїльських ударів по керівництву, які миттєво усунули більшу частину іранського керівництва, і тепер вони, мабуть, налякані", - додав він.

Ізоляція КНДР

Водночас Ланков вважає, що реалізувати подібну операцію проти КНДР значно складніше, ніж проти Ірану.

За його словами, причиною є майже повна ізоляцію країни, жорсткий контроль за пересуванням іноземців та обмежені можливості для збору розвідданих усередині держави.

За інформацією видання, Кім Чен Ин давно побоюється замаху на себе, уникає польотів і зазвичай пересувається броньованим поїздом у супроводі охорони.

+20
Якщо самі корейці вб'ють Ина, то проти кого вони використаютьЯЗ ?
10.05.2026 15:35
СУПЕР. А якщо подавиться пиріжком?)

ОТ ДО ЧОГО ІДЕ ОСКОТИНЮВАННЯ міліонів людей. Тобто пухляка убили і тому будь-ласка всі помріть))))
10.05.2026 15:36
Только кто его будет убивать? Кому это нелепое жирное чучело вообще нужно? Так и будет сидеть у себя в бункере, пока не сдохнет от ожирения или диабета!
10.05.2026 15:42
Якщо самі корейці вб'ють Ина, то проти кого вони використаютьЯЗ ?
10.05.2026 15:35
оце питаннячко ??????

система
"Мьортвая рука". "Здохлий пончик"

.
10.05.2026 15:47
"Здутий пончик"!
10.05.2026 15:50
Проти власного народу..так само як застосовував хімічну "гениальный репрессированный маршал Тухачевский"
10.05.2026 15:52
мішок з гівном всрався
10.05.2026 18:19
В цьому випадку застосовується принцип,- Бий своїх, щоб чужі боялись! -
10.05.2026 16:10
Хоч трішки не "по темі" - але у мене питання: ти дивився вчорашній парад, у Москві? Увагу звертав, на "коробку" "хонгільдонів"? Я сьогодні вранці продивився всі кадри, з їх участю... І от що я тобі скажу - у них на грудях не автомати, а МУЛЯЖІ!!! Справжні автомати НЕ ТАК висять, на грудях... Це видно і по вигляду одягу під ними, і по характеру притримування їх руками... Я, просто, чотири роки проходив у прапороносному взводі, в училищі - тому ЗНАЮ, як саме виглядить СПРАВЖНІЙ автомат, на грудях, при носінні, як непорушно, так і в русі... А ті МУЛЯЖІ, які висять на грудях "хонгільдонів", важать не більше кілограму...
10.05.2026 16:55
А ти колір бачив тих автоматів
10.05.2026 17:06
Бачив... А ти ніколи не бачив дитячих іграшок (автомобільчиків, мечів), з таким металізованим покриттям?
10.05.2026 17:11
Трохи подивився. Мене також вразила боллівудська бутафорія (не плутати з голівудською) - мішкуваті однострої, бутафорська зброя і головне відморожені вирази на їхніх мордах - одним словом , театральна халтура.
10.05.2026 17:25
10.05.2026 16:13
Вони здатні використати ядерну зброю і проти себе.
11.05.2026 07:35
СУПЕР. А якщо подавиться пиріжком?)

ОТ ДО ЧОГО ІДЕ ОСКОТИНЮВАННЯ міліонів людей. Тобто пухляка убили і тому будь-ласка всі помріть))))
10.05.2026 15:36
По пекарне нах!
10.05.2026 16:10
А по кому?)))
10.05.2026 15:40
Та по американцям, най в них тепер голова болить за охорону пончика
10.05.2026 15:43
Тобто?)))Рудий недоробок так хвалив корейське опудало,а йому за це бімба?)))
10.05.2026 15:45
Только кто его будет убивать? Кому это нелепое жирное чучело вообще нужно? Так и будет сидеть у себя в бункере, пока не сдохнет от ожирения или диабета!
10.05.2026 15:42
Крім самих корейців найбільше він зашкодив якраз українцям. Величезні поставки снарядів та ракет, та навіть війська воювали проти нас.
А СБУ вже демонструвало, що не дуже відстає від Моссада.
10.05.2026 15:55
Щас наши его грохнут, а потом по Украине прилетит ядерка. Классно же будет, правда?
10.05.2026 19:13
А ми на вас, на кацапів, стрілки швидко перенаправимо. Туди й полетить. Класно же!
10.05.2026 19:30
А звідки вони знатимуть, що це не ЦРУ чи Моссад? Та й нас вже який рік ядеркою жахають, тому піх..й. Тим більше в них міжконтинентальних немає, тому прилетіть може тільки по Північній Кореї чи Японії. А якщо наслідують схожі дії Ірану то й по Китаю та рашці.
10.05.2026 19:38
У кндр нема ракет до України дальністю
10.05.2026 19:41
навіть якщо апельсином подавиться
10.05.2026 15:47
Апельсин це "яблуко з Китаю", під ударом Пекін. Персик - Тегеран. Краще звичайно ріпою.
10.05.2026 15:57
ріпа це Немита
10.05.2026 15:58
Головне, щоб не борщем.
10.05.2026 16:04
Якщо цього квадратного вб'ють свої то проти кого вони будуть застосувати ядерну зброю?
10.05.2026 15:54
За одного вгудованого кабана мають загинути мільйони невинних? Ось так узурпатори турбуються за збереження свого життя, прикриваючись людьми. Коли вже на росії внесуть такі зміни до Конституції?
В нас скромніші апетити, тільки пока прийняли закон не критикувати міндичів, шефірів, Бень і інших день.
10.05.2026 15:54
А якщо сеструха приконче?
10.05.2026 15:58
по конгресу феміністок
10.05.2026 16:38
У разі вбивста корейського кацпа ким чен ина вони розбіжаться як щури
10.05.2026 16:04
Пончик навіть не подумав, що його можуть використати і вбити для здійснення своїх мрій.
Кацапи після цієї новини вже мабуть розробляють спецоперацію по вбивству цього диктатора своїм агентом- смертником, якому зроблять український чи американський паспорт і підкинуть рабам Пончика ''докази''.
10.05.2026 16:04
Короче, пончика вже походу свої ж списали.
10.05.2026 16:15
Треба африканців підбурити. Нехай спробують туди докинути.
10.05.2026 16:19
Тепер потрібно зажмурити товстуна і так щоб виглядало ніби це кацапи зробили
10.05.2026 16:20
Й що це дасть? Застосування ЯЗ принесе негативні а можливо й катастрофічні наслідки для всієї планети.
10.05.2026 18:36
Навіщо мені планета якщо на ній не буде мене?
10.05.2026 19:10
Та я знаю що є мерзотні дегенерати які готові знищити всю планету, включно з своїми дітьми, родичами, перед тим як подохнути. Головне щоб їх не стало достатньо для сценарію знищення землі ЯЗ.
10.05.2026 23:55
... А можна поставити свічку за упокой "пухляша"... усією країною...
Ну, скажімо, 8 січня.
Чи довго чекати?
10.05.2026 16:34
А проти кого?
10.05.2026 16:35
Подивився пухляк-нелюдь що сталося з вождями Іран й пересрав, вирішив підстрахуватись.
10.05.2026 18:37
У пуйла уже руки зачесались.
Осталось найти визитку Яроша
10.05.2026 16:37
Україна без ядерки - з 50 млн до 20 млн, шлях геноциду.
10.05.2026 16:38
Секта самовбивць .
10.05.2026 16:38
Згадав один фільм, "Мачете вбиває", там один мексиканський терорист підключив ядерну бомбу до свого кардіостимулятора, як тільки стане сердце, ракета полетить.
10.05.2026 16:42
Проти кого? Якщо самі корейці його грохнуть. Чи наприклад, його потяг зійде з рейок. Розфігачать ДЕПО ядеркою?
10.05.2026 16:42
Это хорошо, что у укзих сжалось. Трампон знает что делает 😎
10.05.2026 16:45
На острові епстіна 😁😁😁
10.05.2026 17:28
Як можна вбити безсмертного? Дивимось фільм "Горець" і спимо спокійно
10.05.2026 16:49
Тобто "кнопка" сама собою натиснеться, чи там вже готують відповідну групу самогубців?
10.05.2026 16:56
Шизоїдна династія фараонів.
Бачите кого тягнув до влади ссср в усіх країнах !!
10.05.2026 17:30
Це жирне свинидло навчалось у швейцарії.
10.05.2026 17:44
Що буде робити Україна якщо пончик або квір загрожуватимуть ракетним ударом?
10.05.2026 17:43
Пухляку зараз треба боятися ху....лостану
10.05.2026 18:43
Молчание ягнят барана )
10.05.2026 18:56
Во сне к пончу приходил Хаменаи....плакал,жаловался,пугал...утром Понч отдал приказ-"Тушку если что в мавзолей(тот который Отелем недостроенным-зато высокий) и ****** ядеркой...куда нибудь..Психи,че тут скажешь...Друзья Трампа зато Теперь ждите от Куйла...если залетит Украинский дрон ко мне в сортир,применить и по беларуси,для верности
10.05.2026 19:20
Тобто, ядерна зброя в диктаторських країнах не для охорони своєї території та громадян. А для охорони особисто диктатора.
10.05.2026 19:35
Та коли воно здохне всім хто біля корита вже не до нього буде, жабогадюкінг за владу почнеться, яка там ядєрка, заради чого?
10.05.2026 19:48
Цей світ вже не спасти
10.05.2026 20:36
Та ну! Конституція таке діло, що в любий момент можна поставити на паузу.
11.05.2026 05:59
Таку державу, як Північна Корея, з таким устроєм влади, міг створити лише СРСР.
11.05.2026 06:15
 
 