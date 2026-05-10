КНДР автоматично застосує ядерну зброю в разі вбивства Кім Чен Ина: зміни вписано в конституцію
Північна Корея внесла зміни до конституції, згідно з якими буде автоматично завдано ядерного удару в разі загибелі лідера країни Кім Чен Ина через атаку іноземної держави.
Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Що відомо
Зазначається, що зміни ухвалено на засіданні Вищої народної асамблеї КНДР 22 березня в Пхеньяні.
Інформацію про нову редакцію ядерної політики озвучила Національна розвідувальна служба Південної Кореї під час закритого брифінгу для урядовців.
"Автоматично та негайно"
Видання пише, що згідно зі зміненим законодавством, якщо система управління ядерними силами Північної Кореї опиниться під загрозою через атаку противника, ядерний удар має бути завданий "автоматично та негайно".
За даними The Telegraph, Пхеньян пішов на цей крок після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та частини його оточення під час спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану.
Як вважає професор Університету Кукмін у Сеулі Андрій Ланков, саме "іранський сценарій" став сигналом тривоги для КНДР.
"Іран став сигналом тривоги. Північна Корея побачила надзвичайну ефективність американо-ізраїльських ударів по керівництву, які миттєво усунули більшу частину іранського керівництва, і тепер вони, мабуть, налякані", - додав він.
Ізоляція КНДР
Водночас Ланков вважає, що реалізувати подібну операцію проти КНДР значно складніше, ніж проти Ірану.
За його словами, причиною є майже повна ізоляцію країни, жорсткий контроль за пересуванням іноземців та обмежені можливості для збору розвідданих усередині держави.
За інформацією видання, Кім Чен Ин давно побоюється замаху на себе, уникає польотів і зазвичай пересувається броньованим поїздом у супроводі охорони.
"Мьортвая рука". "Здохлий пончик"
