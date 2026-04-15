КНДР наростила виробництво ядерної зброї, – МАГАТЕ
Північна Корея суттєво наростила можливості для виробництва ядерної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Що зафіксували експерти
За словами Гроссі, спостерігається стрімке зростання активності на ядерних об’єктах у Йонбені.
Йдеться про п’ятимегаватний реактор, переробний блок, легководний реактор та інші елементи комплексу.
Оцінка МАГАТЕ
У МАГАТЕ наголошують, що такі зміни свідчать про значне посилення потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї.
Також зафіксовано будівництво нового об’єкта, який може бути пов’язаний зі збагаченням урану.
Ядерний арсенал
За оцінками експертів, Північна Корея може мати вже кілька десятків ядерних боєголовок.
Ознаки розширення інфраструктури свідчать про подальше нарощування цих можливостей.
Контекст
Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв про намір і надалі зміцнювати ядерні сили країни.
Також Пхеньян продовжує розглядати Південну Корею як одну з головних загроз.
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