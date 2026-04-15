КНДР наростила виробництво ядерної зброї, – МАГАТЕ

Північна Корея суттєво наростила можливості для виробництва ядерної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

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Що зафіксували експерти

За словами Гроссі, спостерігається стрімке зростання активності на ядерних об’єктах у Йонбені.

Йдеться про п’ятимегаватний реактор, переробний блок, легководний реактор та інші елементи комплексу.

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Оцінка МАГАТЕ

У МАГАТЕ наголошують, що такі зміни свідчать про значне посилення потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї.

Також зафіксовано будівництво нового об’єкта, який може бути пов’язаний зі збагаченням урану.

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Ядерний арсенал

За оцінками експертів, Північна Корея може мати вже кілька десятків ядерних боєголовок.

Ознаки розширення інфраструктури свідчать про подальше нарощування цих можливостей.

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Контекст

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв про намір і надалі зміцнювати ядерні сили країни.

Також Пхеньян продовжує розглядати Південну Корею як одну з головних загроз.

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