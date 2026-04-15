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Новини Ядерна зброя КНДР
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КНДР наростила виробництво ядерної зброї, – МАГАТЕ

КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї

Північна Корея суттєво наростила можливості для виробництва ядерної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

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Що зафіксували експерти

За словами Гроссі, спостерігається стрімке зростання активності на ядерних об’єктах у Йонбені.

Йдеться про п’ятимегаватний реактор, переробний блок, легководний реактор та інші елементи комплексу.

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Оцінка МАГАТЕ

У МАГАТЕ наголошують, що такі зміни свідчать про значне посилення потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї.

Також зафіксовано будівництво нового об’єкта, який може бути пов’язаний зі збагаченням урану.

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Ядерний арсенал

За оцінками експертів, Північна Корея може мати вже кілька десятків ядерних боєголовок.

Ознаки розширення інфраструктури свідчать про подальше нарощування цих можливостей.

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Контекст

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв про намір і надалі зміцнювати ядерні сили країни.

Також Пхеньян продовжує розглядати Південну Корею як одну з головних загроз.

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Автор: 

КНДР (1352) ядерна зброя (1301) Кім Чен Ин (194)
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Топ коментарі
+7
ЯЗ - найкраща гарантія безпеки, круче всяких всратих НАТО
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15.04.2026 15:36 Відповісти
+5
Трамп не хоче втрутитися? Чи туди лізти сцикотно?
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15.04.2026 15:30 Відповісти
+4
уран з землі, а плутоній з уран-графітових реакторів типу MAGNOX.
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15.04.2026 15:38 Відповісти

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