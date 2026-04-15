КНДР нарастила производство ядерного оружия, – МАГАТЭ
Северная Корея существенно расширила свои возможности по производству ядерного оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Что зафиксировали эксперты
По словам Гросси, наблюдается стремительный рост активности на ядерных объектах в Йонбене.
Речь идет о пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других элементах комплекса.
Оценка МАГАТЭ
В МАГАТЭ отмечают, что такие изменения свидетельствуют о значительном усилении потенциала КНДР в производстве ядерного оружия.
Также зафиксировано строительство нового объекта, который может быть связан с обогащением урана.
Ядерный арсенал
По оценкам экспертов, Северная Корея может иметь уже несколько десятков ядерных боеголовок.
Признаки расширения инфраструктуры свидетельствуют о дальнейшем наращивании этих возможностей.
Контекст
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о намерении и в дальнейшем укреплять ядерные силы страны.
Также Пхеньян продолжает рассматривать Южную Корею как одну из главных угроз.
Україна теж може і має створити власну ядерну зброю, для миру та життя наступних поколінь українців!