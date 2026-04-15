Новости Ядерное оружие КНДР
КНДР нарастила производство ядерного оружия, – МАГАТЭ

КНДР нарастила возможности для производства ядерного оружия

Северная Корея существенно расширила свои возможности по производству ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Что зафиксировали эксперты

По словам Гросси, наблюдается стремительный рост активности на ядерных объектах в Йонбене.

Речь идет о пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других элементах комплекса.

Оценка МАГАТЭ

В МАГАТЭ отмечают, что такие изменения свидетельствуют о значительном усилении потенциала КНДР в производстве ядерного оружия.

Также зафиксировано строительство нового объекта, который может быть связан с обогащением урана.

Ядерный арсенал

По оценкам экспертов, Северная Корея может иметь уже несколько десятков ядерных боеголовок.

Признаки расширения инфраструктуры свидетельствуют о дальнейшем наращивании этих возможностей.

Контекст

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о намерении и в дальнейшем укреплять ядерные силы страны.

Также Пхеньян продолжает рассматривать Южную Корею как одну из главных угроз.

Трамп не хоче втрутитися? Чи туди лізти сцикотно?
15.04.2026 15:30 Ответить
Плятьььь...де вони беруть уран і плутоній???
15.04.2026 15:34 Ответить
уран з землі, а плутоній з уран-графітових реакторів типу MAGNOX.
15.04.2026 15:38 Ответить
Це, капець. Ось це стиль, ось це шапка, "янукевич" не бачить! Я ржу з цього утирка. . Червоної стрічки навкос ще не хватає. Чапай, блін
15.04.2026 15:35 Ответить
ЯЗ - найкраща гарантія безпеки, круче всяких всратих НАТО
15.04.2026 15:36 Ответить
молодці, в світі не працюють паперові гарантії та альянси, лише яз гарантує мир. Якби не героїчне створення яз, руде чувирло і з КНДР би почало війну й вбивало би мирних людей.

Україна теж може і має створити власну ядерну зброю, для миру та життя наступних поколінь українців!

15.04.2026 15:41 Ответить
Підглядає?
15.04.2026 15:47 Ответить
 
 