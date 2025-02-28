Ким Чен Ын приказал подготовить ядерные силы КНДР к применению, - Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытательный запуск стратегических крылатых ракет и отдал приказ о полной готовности ядерных сил к применению.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным издания, испытание состоялось 26 февраля над водами у западного побережья Корейского полуострова. В КНДР заявили, что их цель - предупредить "врагов, которые нарушают безопасность" и продемонстрировать готовность к применению ядерных сил.

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"То, что гарантируется мощной ударной способностью, является самым совершенным сдерживанием и обороноспособностью. Ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР - постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность надежным ядерным щитом, повышая боеготовность ядерных сил и полную готовность к их применению, - цитирует Ким Чен Ына агентство.

Как отмечается, власти Южной Кореи 28 февраля зафиксировали признаки подготовки КНДР к запуску ракет и отслеживали несколько крылатых ракет.

Напомним, в сентябре Путин расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

После диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов и в дальнейшем поддерживать РФ в ее войне против Украины.

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