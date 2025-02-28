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Новости Ядерное оружие КНДР
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Ким Чен Ын приказал подготовить ядерные силы КНДР к применению, - Reuters

чен,кім,ин

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытательный запуск стратегических крылатых ракет и отдал приказ о полной готовности ядерных сил к применению.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным издания, испытание состоялось 26 февраля над водами у западного побережья Корейского полуострова. В КНДР заявили, что их цель - предупредить "врагов, которые нарушают безопасность" и продемонстрировать готовность к применению ядерных сил.

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"То, что гарантируется мощной ударной способностью, является самым совершенным сдерживанием и обороноспособностью. Ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР - постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность надежным ядерным щитом, повышая боеготовность ядерных сил и полную готовность к их применению, - цитирует Ким Чен Ына агентство.

Как отмечается, власти Южной Кореи 28 февраля зафиксировали признаки подготовки КНДР к запуску ракет и отслеживали несколько крылатых ракет.

Напомним, в сентябре Путин расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

После диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов и в дальнейшем поддерживать РФ в ее войне против Украины.

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Автор: 

КНДР (1189) ядерное оружие (1326) Ким Чен Ын (178)


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Топ комментарии
+23
Зараз Трамп йому декілька танкерів з безкоштовним пальним та караван суден з рисом піджене і конфлікт на деякий час вирішиться. Допоки не використають подароване. Потім знову. Так і живуть. Знайшли свою нішу у світовій економіці північні корейці - лякати світ та одержувати з цього прибуток.
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28.02.2025 12:44
+12
І йому за це нічого не буде. Це ж не Україна з Будапештським папірцем, до якого скоро допишуть ще й надра.
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28.02.2025 12:47
+11
Так, так!
Тобі вдалося звернути на себе увагу, вгодований школяр-дебіл!
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28.02.2025 12:44
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по Сахаліну?
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28.02.2025 12:40 Ответить
По Пекіну
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28.02.2025 12:43 Ответить
То друган. Пупса називав розумним хлопцем
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28.02.2025 12:58 Ответить
От чем-ин дебіл! Нема щоб краще мільярд дерев висадити!
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28.02.2025 14:26 Ответить
Наюха йому дерева? Ними свій піпл не нагодуєш. А от ядерку в океан запустить дивись Тампон і рису з китайозями підкинуть, щоб піпл з голоду не підпухав. Розумний же хлопець....
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28.02.2025 14:33 Ответить
По Вашингтону?
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28.02.2025 12:41 Ответить
Туди не долетить.
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28.02.2025 12:46 Ответить
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28.02.2025 13:05 Ответить
ще один хороший парень друг рудого дурка .
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28.02.2025 15:01 Ответить
По тампону пулять зібрався?)
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28.02.2025 12:42 Ответить
Мініпупс у ху...ла перейняв звичку лякати світ ядеркою. Не йметьця довбо...обам! 🤬
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28.02.2025 12:43 Ответить
Він це робив ще тоді коли ***** весь світ вважав адекватним лібералом.
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28.02.2025 12:48 Ответить
***** ще було в ФСБ коли кім ир сен, а потім кім чен ир, лякали світ ядерною зброєю
тож, ИН взяв звичку від тата з дідом. а ***** просто "друг" цих уйобків
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28.02.2025 12:51 Ответить
У діда ядерної зброї якраз не було.
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28.02.2025 13:10 Ответить
за те були гарантії від ссср!
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28.02.2025 13:22 Ответить
Так, так!
Тобі вдалося звернути на себе увагу, вгодований школяр-дебіл!
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28.02.2025 12:44 Ответить
Зараз Трамп йому декілька танкерів з безкоштовним пальним та караван суден з рисом піджене і конфлікт на деякий час вирішиться. Допоки не використають подароване. Потім знову. Так і живуть. Знайшли свою нішу у світовій економіці північні корейці - лякати світ та одержувати з цього прибуток.
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28.02.2025 12:44 Ответить
І про копалини домовляться...
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28.02.2025 12:56 Ответить
Їх би розбомбили,якби там нафта була.А так вони потрібні,щоб тримати в тонусі себе.В Південній Кореї базуються війська США І В Японії також.Це для них постійні навчання і оновлення техніки.
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28.02.2025 13:23 Ответить
Ещё один поця узкоглазая... диабетическая там сахар давно ввел весь мосх работают одни шариковские рефлексы...
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28.02.2025 12:46 Ответить
І йому за це нічого не буде. Це ж не Україна з Будапештським папірцем, до якого скоро допишуть ще й надра.
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28.02.2025 12:47 Ответить
Та то кацапи готуються до наступного етапу перемовин з тампаксом ...
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28.02.2025 12:48 Ответить
жрать хотят....
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28.02.2025 12:48 Ответить
Поки шольци і байдени "нє ескаліровалі" і "нє нагнєталі", *********, в обмін на зброю і солдат, передала Півн.Кореї технології, які покращили точність північно-корейських ракет.

"США завжди зроблять правильно, але після того, як перепробують всі неправильні а
варіанти" (с)...
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28.02.2025 12:49 Ответить
Ядерним ракетам точність по барабану.
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28.02.2025 13:11 Ответить
Еще одно ядерное дрочилово.
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28.02.2025 12:49 Ответить
попередити "ворогів, які порушують безпеку"
Ви тим "ворогам" в прутень не вперлись.
Сидіть, жеріть траву і не висовуйте ядєрную головку. Всім пофіг.
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28.02.2025 12:49 Ответить
Дурнии дурнии а замісь шоб шмальнути по Китаю в морі рибу глушить
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28.02.2025 12:49 Ответить
Китай може у відповідь шмальнути. Причому у Китаю їх набагато більше. А потім може щей повністю кисень перекрити.
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28.02.2025 12:52 Ответить
Так - значить пупс не зовсім відморожении
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28.02.2025 12:56 Ответить
Гроші скінчилися мабуть.
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28.02.2025 12:50 Ответить
Жратва кончилась
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28.02.2025 13:00 Ответить
Казали вчора по тєліку що їхні хакери вкрали 1,5 мільярда в крипті.
Страшить щоб не заставили віддати.
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28.02.2025 13:00 Ответить
І я кий висновок? Ну... хіба що прийти на Байкове і висцятись на могилу комуніста Кравчука. Дочекатись смерті Кучим і зробити теж саме...
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28.02.2025 13:02 Ответить
Йому треба запропонувати підписати будопєшскій меморандум.
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28.02.2025 13:02 Ответить
КОН ЧЕН ИЙ колись дограється, що перетвориться на "радіоактивний попіл"!!!
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28.02.2025 13:05 Ответить
Тогда весь мир таким станет. Он всё правильно сказал - ядерка является лучшей гарантией защиты... а не бумажки.
рашка и ко это прекрасно понимают, вот и васькаются друг с другом. И хрен их кто-то тронет.
В худшем случае, во избегании третьей мировой, все стороны запрутся в своих домиках и будут сидеть тихо, каждый на своей земле со своими оставшимися ресурсами, и сопать свою земельку.
А у кого ЯО нету, быстренько будут схапаны для расширения своих "домиков". Вот и всё.

Готов поспорить (уверен на 80%), что любой нынешний последующий мировой конфликт закончится первой выпущенной ядеркой, после которой все, кто хотят продолжать играть в гольф, грабить корованы, и страдать фигнёй, просто замолчат ради своего будущего. Конфликт будет исчерпан и наступит пороховая тишина. А 20% остаётся за ядерной третьей мировой.
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28.02.2025 13:46 Ответить
В Білий дім прийшов "свой чілавєк" завдяки американським довбо.*****, тепер терористам можна гулять.
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28.02.2025 13:15 Ответить
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28.02.2025 13:18 Ответить
що гарантується потужною ударною здатністю, є найдосконалішим стримуванням і обороноздатністю

Вот эти слова, да нашим политикам в харю, как молитву перед сном
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28.02.2025 13:41 Ответить
О, то це ж кращий друг Трампа...
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28.02.2025 13:52 Ответить
Та треба запропонувати їм щось на зразок будапештського меморандуму, та угоду про здачу своїх корисних копалин Трампу за те, що США брали колись участь у корейській війні і трохи потратили кошти і головне ніяких обіцянок безпеки. От хіба це не супер угода від якої просто неможливо відмовитись?
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28.02.2025 14:02 Ответить
...відать їсти захотіли,це таке у них буває неоднаразово."ДАЙТЕ ПОЖРАТЬ,А ТО БУДЕМ БОМБИТЬ!"-,це така гра,бо всі гроші пішли на сілітру,а сілітру їсти не будеш..
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28.02.2025 15:44 Ответить
гребанный ТУШКАНЧИК имеет три ядерные бомбы и его обходит стороной Америка , а где бы были ВСЕ , если бы Украина оставила свой третий арсенал в мире ???!!!(((( а теперь умываемся КРОВЬЮ !!! человечество не заценила нашу порядочность , потому что оно НИКЧЕМНО !!!(((
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28.02.2025 16:26 Ответить
Там Настрадамус казав: " ПОТ ТОП покотиться далеко, поглинаючи великі та малі держави...". - РИЛА РАШЕННО будуть ПЕРЕКРАШЕНО, Анди ждуть довбо..ів, до початку вже зосталось аж десять місяців. Коли це випливе весь світ почне хреститись, і найбільше ті, що сповідували "Мужик не перехрестеться, доки грім не гряне". Коли "грянув" то вже пізно, тож хай зади миють, для "введення".
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28.02.2025 16:35 Ответить
Була би ЯЗ України і був би в країні зараз спокій. Всі сумніви чи існували колись такі українці і хто вони такі, Путін вирішував би виключно на засіданнях ПАРЕ і ООН, а так маємо що маємо. Слабких не *******.
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28.02.2025 16:44 Ответить
Ин без згоди свого дружбана пу не брязнув би таке
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28.02.2025 17:25 Ответить
у-гу-гу, ховайся в жито - зари пінгвін холєрний будєт стрілять...
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28.02.2025 18:35 Ответить
 
 