Ким Чен Ын приказал подготовить ядерные силы КНДР к применению, - Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытательный запуск стратегических крылатых ракет и отдал приказ о полной готовности ядерных сил к применению.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным издания, испытание состоялось 26 февраля над водами у западного побережья Корейского полуострова. В КНДР заявили, что их цель - предупредить "врагов, которые нарушают безопасность" и продемонстрировать готовность к применению ядерных сил.
"То, что гарантируется мощной ударной способностью, является самым совершенным сдерживанием и обороноспособностью. Ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР - постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность надежным ядерным щитом, повышая боеготовность ядерных сил и полную готовность к их применению, - цитирует Ким Чен Ына агентство.
Как отмечается, власти Южной Кореи 28 февраля зафиксировали признаки подготовки КНДР к запуску ракет и отслеживали несколько крылатых ракет.
Напомним, в сентябре Путин расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
После диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов и в дальнейшем поддерживать РФ в ее войне против Украины.
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тож, ИН взяв звичку від тата з дідом. а ***** просто "друг" цих уйобків
Тобі вдалося звернути на себе увагу, вгодований школяр-дебіл!
"США завжди зроблять правильно, але після того, як перепробують всі неправильні а
варіанти" (с)...
Ви тим "ворогам" в прутень не вперлись.
Сидіть, жеріть траву і не висовуйте ядєрную головку. Всім пофіг.
Страшить щоб не заставили віддати.
рашка и ко это прекрасно понимают, вот и васькаются друг с другом. И хрен их кто-то тронет.
В худшем случае, во избегании третьей мировой, все стороны запрутся в своих домиках и будут сидеть тихо, каждый на своей земле со своими оставшимися ресурсами, и сопать свою земельку.
А у кого ЯО нету, быстренько будут схапаны для расширения своих "домиков". Вот и всё.
Готов поспорить (уверен на 80%), что любой нынешний последующий мировой конфликт закончится первой выпущенной ядеркой, после которой все, кто хотят продолжать играть в гольф, грабить корованы, и страдать фигнёй, просто замолчат ради своего будущего. Конфликт будет исчерпан и наступит пороховая тишина. А 20% остаётся за ядерной третьей мировой.
Вот эти слова, да нашим политикам в харю, как молитву перед сном