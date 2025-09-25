РУС
Новости Ядерное оружие КНДР
КНДР разрабатывает ракету, способную нанести удар по США ядерным оружием, - президент Южной Кореи

КНДР разрабатывает межконтинентальную ракету, способную поразить США

Северная Корея находится на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая потенциально может поразить Соединенные Штаты ядерным оружием.

Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Дже Мён, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в то же время КНДР нужно освоить технологию возвращения в плотные слои атмосферы. И этот вопрос "вероятно, скоро будет решен". Расстояние между двумя государствами около 8500 км.

По мнению Сеула, то ли для переговоров с США, то ли для собственного режима в КНДР продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие и достигать США.

"Похоже, они пока не достигли успеха, но находятся на завершающей стадии. Осталась лишь так называемая технология возвращения в атмосферу", - заявил Ли Дже Мён.

В 2024 году Северная Корея запустила свою самую большую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-19, которая полетела в космос. Эксперты заявили, что такие ракеты способны поразить любую цель в Соединенных Штатах, хотя возможности Северной Кореи направлять ракету и защищать боеголовку во время ее возвращения в атмосферу все еще под сомнением.

Южнокорейский лидер считает, что президент США Дональд Трамп - единственный человек, который может стать партнером КНДР и наладить диалог.

Читайте также: Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне, - The Telegraph

Напомним, ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала "мощное секретное оружие".

КНДР (1278) США (27966) Южная Корея (345) ядерное оружие (1395) баллистические ракеты (441)
Топ комментарии
А ****! - скоро Трамп прилетить до пупса - поздоровить його
25.09.2025 22:15 Ответить
Трампону треба терміново підкинути Пухляшу пару Міндічів або хоча б одного Їрмака.
І не буде більше ніяких ракет - тільки потужні гундосики і розповіді якихось дизейнерок про те як на уявній фабриці штампують уявні боєголовки, зате - мульйонами в день.
25.09.2025 22:24 Ответить
Трамп ставить лайк!
25.09.2025 22:18 Ответить
Звучить прохолодно, особливо якщо врахувати що КНДР мають власну космічну програму. Скоріше заява щоб Трампа тригернути.
25.09.2025 22:23 Ответить
Трампону треба терміново підкинути Пухляшу пару Міндічів або хоча б одного Їрмака.
І не буде більше ніяких ракет - тільки потужні гундосики і розповіді якихось дизейнерок про те як на уявній фабриці штампують уявні боєголовки, зате - мульйонами в день.
25.09.2025 22:24 Ответить
Один з кращих дружбанів -лідерів Трампа - Сі миролюбиво не підтримуюче махати ядерною дубинкою, а Ин не може брякнути , а потім ще й солдатиків кращому другові Дона ху підкинути ...
25.09.2025 22:25 Ответить
А якщо дивитися на усі ці літаки над територією НАТО на ядерну дубинку від Ина... То що це як не ***** дєлаєт нєрви , бо сам на них - НА НЄРВАХ ?
25.09.2025 22:52 Ответить
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ac172095b13398c49f5c154f334a49e822f5f9ba67315e1a80ca4d388f1cfae2JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS91ay92b2VubnllLW5vdm9zdGkvNzI1OTMwLXBlcmVob3BsZW5ueWEtbGl0YWtpdi1yZi1zc2hhLXBpZG55YWxpLWYtMTYtYmlseWEtYWx5YXNraS12c2ktcG9kcm9iaWNp&ntb=1 24 вересня 2025 року, в середу, американські винищувачі перехопили чотири російські літаки поблизу Аляски. Це включало два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35, які опинилися в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Ця подія стала частиною регулярної діяльності Росії в цій зоні, яка є міжнародним повітряним простором, що прилягає до території США та Канади. США підняли в небо літак раннього радіолокаційного виявлення E-3, чотири F-16 та чотири літаки-заправники KC-135 для перехоплення та ідентифікації російських літаків. NORAD підкресли, що така діяльність Росії в ідентифікаційній зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза, але може бути перевіркою готовності США та союзників по НАТО.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ac172095b13398c49f5c154f334a49e822f5f9ba67315e1a80ca4d388f1cfae2JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS91ay92b2VubnllLW5vdm9zdGkvNzI1OTMwLXBlcmVob3BsZW5ueWEtbGl0YWtpdi1yZi1zc2hhLXBpZG55YWxpLWYtMTYtYmlseWEtYWx5YXNraS12c2ktcG9kcm9iaWNp&ntb=1

25.09.2025 22:54 Ответить
Ну припустимо, зробили...
І що?!
Вдарять по США чи почнуть шантажувати загрозою удару?
Чого вони цим досягнуть?
На які результати розраховують?
На мою думку, тільки ГІРШЕ собі зроблять!
25.09.2025 22:30 Ответить
Еще одни маньяки... Что ж им так не терпится, чтобы на них обратили внимание?
Вот зачем им ядерное оружие? Что бы что? Ну, сделают, а дальше что?
25.09.2025 22:31 Ответить
Кимчик боїться. Якби Муаммар і Саддам мали ядерну зброю їх не зґвалтували б і не повісили.
25.09.2025 22:41 Ответить
Хто знає якому ще білому ублюдку прийде в голову провести СВО.
25.09.2025 22:46 Ответить
У вісі зла є єдиний спільний план. Вони рвуться до гегемонії над світом. Ніякий друх-трамп не поможе. Єдиний вихід- випередити плани ворога.
25.09.2025 22:45 Ответить
Ага. Прям розробляють... клеять з рису і соломи. Думаєте Кон Чен Ий просто так дав ***** стільки зброї і навіть солдатів? ***** взамін полюбому піджене Конченому пару ядерних боєголовок з носіями
25.09.2025 22:47 Ответить
 
 