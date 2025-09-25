КНДР разрабатывает ракету, способную нанести удар по США ядерным оружием, - президент Южной Кореи

Северная Корея находится на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая потенциально может поразить Соединенные Штаты ядерным оружием.

Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Дже Мён, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в то же время КНДР нужно освоить технологию возвращения в плотные слои атмосферы. И этот вопрос "вероятно, скоро будет решен". Расстояние между двумя государствами около 8500 км.

По мнению Сеула, то ли для переговоров с США, то ли для собственного режима в КНДР продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие и достигать США.

"Похоже, они пока не достигли успеха, но находятся на завершающей стадии. Осталась лишь так называемая технология возвращения в атмосферу", - заявил Ли Дже Мён.

В 2024 году Северная Корея запустила свою самую большую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-19, которая полетела в космос. Эксперты заявили, что такие ракеты способны поразить любую цель в Соединенных Штатах, хотя возможности Северной Кореи направлять ракету и защищать боеголовку во время ее возвращения в атмосферу все еще под сомнением.

Южнокорейский лидер считает, что президент США Дональд Трамп - единственный человек, который может стать партнером КНДР и наладить диалог.

Напомним, ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала "мощное секретное оружие".