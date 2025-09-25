КНДР розробляє ракету, яка здатна вдарити по США ядерною зброєю, - президент Південної Кореї
Північна Корея перебуває на останній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети, яка потенційно може вразити Сполучені Штати ядерною зброєю.
Про це заявив президент Південної Кореї Лі Дже Мьон, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, водночас КНДР потрібно освоїти технологію повернення в щільні шари атмосфери. І це питання "ймовірно, скоро буде вирішено". Відстань між двома державами близько 8500 км.
На думку Сеула, чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму в КНДР продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю та досягати США.
"Схоже, вони поки що не досягли успіху, але перебувають на завершальній стадії. Залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу", - заявив Лі Дже Мьон.
У 2024 році Північна Корея запустила свою найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-19, яка полетіла в космос. Експерти заявили, що такі ракети здатні вразити будь-яку ціль у Сполучених Штатах, хоча можливості Північної Кореї направляти ракету та захищати боєголовку під час її повернення в атмосферу все ще під сумнівом.
Південнокорейський лідер вважає, що президент США Дональд Трамп –– єдина людина, яка може стати партнером КНДР й налагодити діалог.
Нагадаємо, раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила "потужну секретну зброю".
І не буде більше ніяких ракет - тільки потужні гундосики і розповіді якихось дизейнерок про те як на уявній фабриці штампують уявні боєголовки, зате - мульйонами в день.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ac172095b13398c49f5c154f334a49e822f5f9ba67315e1a80ca4d388f1cfae2JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS91ay92b2VubnllLW5vdm9zdGkvNzI1OTMwLXBlcmVob3BsZW5ueWEtbGl0YWtpdi1yZi1zc2hhLXBpZG55YWxpLWYtMTYtYmlseWEtYWx5YXNraS12c2ktcG9kcm9iaWNp&ntb=1
американські пілоти часом не стелили раком червону доріжку рашиським літакам ?
бо US ARMY останнім часом щось не те...
І що?!
Вдарять по США чи почнуть шантажувати загрозою удару?
Чого вони цим досягнуть?
На які результати розраховують?
На мою думку, тільки ГІРШЕ собі зроблять!
В сухому залишку Китай буде поза ризиком, Півн.Корея ще трошки підніметься в світовому рейтингу "псіхічєскіх" і Трамп буде ще більше "опущєний". Для Китая - самі плюси.
Вот зачем им ядерное оружие? Что бы что? Ну, сделают, а дальше что?