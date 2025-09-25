УКР
КНДР розробляє ракету, яка здатна вдарити по США ядерною зброєю, - президент Південної Кореї

КНДР розробляє міжконтинентальну ракету, здатну уразити США

Північна Корея перебуває на останній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети, яка потенційно може вразити Сполучені Штати ядерною зброєю. 

Про це заявив президент Південної Кореї Лі Дже Мьон, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, водночас КНДР потрібно освоїти технологію повернення в щільні шари атмосфери. І це питання "ймовірно, скоро буде вирішено". Відстань між двома державами близько 8500 км.

На думку Сеула, чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму в КНДР продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю та досягати США.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Схоже, вони поки що не досягли успіху, але перебувають на завершальній стадії. Залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу", - заявив Лі Дже Мьон.

У 2024 році Північна Корея запустила свою найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-19, яка полетіла в космос. Експерти заявили, що такі ракети здатні вразити будь-яку ціль у Сполучених Штатах, хоча можливості Північної Кореї направляти ракету та захищати боєголовку під час її повернення в атмосферу все ще під сумнівом.

Південнокорейський лідер вважає, що президент США Дональд Трамп –– єдина людина, яка може стати партнером КНДР й налагодити діалог.

Читайте також: Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні, - The Telegraph

Нагадаємо, раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила "потужну секретну зброю".

КНДР (1318) США (24388) Південна Корея (478) ядерна зброя (1216) балістичні ракети (472)
Топ коментарі
+6
Трампону треба терміново підкинути Пухляшу пару Міндічів або хоча б одного Їрмака.
І не буде більше ніяких ракет - тільки потужні гундосики і розповіді якихось дизейнерок про те як на уявній фабриці штампують уявні боєголовки, зате - мульйонами в день.
показати весь коментар
25.09.2025 22:24 Відповісти
+4
А ****! - скоро Трамп прилетить до пупса - поздоровить його
показати весь коментар
25.09.2025 22:15 Відповісти
+3
Ну припустимо, зробили...
І що?!
Вдарять по США чи почнуть шантажувати загрозою удару?
Чого вони цим досягнуть?
На які результати розраховують?
На мою думку, тільки ГІРШЕ собі зроблять!
показати весь коментар
25.09.2025 22:30 Відповісти
А ****! - скоро Трамп прилетить до пупса - поздоровить його
показати весь коментар
25.09.2025 22:15 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 00:06 Відповісти
Пупс чекає.
показати весь коментар
26.09.2025 00:09 Відповісти
Трамп ставить лайк!
показати весь коментар
25.09.2025 22:18 Відповісти
Пупс стане для трампа не просто поважним, а дуже поважним.

.
показати весь коментар
25.09.2025 23:05 Відповісти
Звучить прохолодно, особливо якщо врахувати що КНДР мають власну космічну програму. Скоріше заява щоб Трампа тригернути.
показати весь коментар
25.09.2025 22:23 Відповісти
Трампону треба терміново підкинути Пухляшу пару Міндічів або хоча б одного Їрмака.
І не буде більше ніяких ракет - тільки потужні гундосики і розповіді якихось дизейнерок про те як на уявній фабриці штампують уявні боєголовки, зате - мульйонами в день.
показати весь коментар
25.09.2025 22:24 Відповісти
Один з кращих дружбанів -лідерів Трампа - Сі миролюбиво не підтримуюче махати ядерною дубинкою, а Ин не може брякнути , а потім ще й солдатиків кращому другові Дона ху підкинути ...
показати весь коментар
25.09.2025 22:25 Відповісти
А якщо дивитися на усі ці літаки над територією НАТО на ядерну дубинку від Ина... То що це як не ***** дєлаєт нєрви , бо сам на них - НА НЄРВАХ ?
показати весь коментар
25.09.2025 22:52 Відповісти
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ac172095b13398c49f5c154f334a49e822f5f9ba67315e1a80ca4d388f1cfae2JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS91ay92b2VubnllLW5vdm9zdGkvNzI1OTMwLXBlcmVob3BsZW5ueWEtbGl0YWtpdi1yZi1zc2hhLXBpZG55YWxpLWYtMTYtYmlseWEtYWx5YXNraS12c2ktcG9kcm9iaWNp&ntb=1 24 вересня 2025 року, в середу, американські винищувачі перехопили чотири російські літаки поблизу Аляски. Це включало два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35, які опинилися в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Ця подія стала частиною регулярної діяльності Росії в цій зоні, яка є міжнародним повітряним простором, що прилягає до території США та Канади. США підняли в небо літак раннього радіолокаційного виявлення E-3, чотири F-16 та чотири літаки-заправники KC-135 для перехоплення та ідентифікації російських літаків. NORAD підкресли, що така діяльність Росії в ідентифікаційній зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза, але може бути перевіркою готовності США та союзників по НАТО.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ac172095b13398c49f5c154f334a49e822f5f9ba67315e1a80ca4d388f1cfae2JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS91ay92b2VubnllLW5vdm9zdGkvNzI1OTMwLXBlcmVob3BsZW5ueWEtbGl0YWtpdi1yZi1zc2hhLXBpZG55YWxpLWYtMTYtYmlseWEtYWx5YXNraS12c2ktcG9kcm9iaWNp&ntb=1

показати весь коментар
25.09.2025 22:54 Відповісти
"высокие, высокие отношения... !"

американські пілоти часом не стелили раком червону доріжку рашиським літакам ?

бо US ARMY останнім часом щось не те...

.
показати весь коментар
25.09.2025 23:08 Відповісти
Ну припустимо, зробили...
І що?!
Вдарять по США чи почнуть шантажувати загрозою удару?
Чого вони цим досягнуть?
На які результати розраховують?
На мою думку, тільки ГІРШЕ собі зроблять!
показати весь коментар
25.09.2025 22:30 Відповісти
Будуть шантажувати. Ніхєра вони розробляти не будуть. Їм китайці все шо треба передадуть вже зроблене. А за це півн.корейці поводять Трампону буєм по губах.
В сухому залишку Китай буде поза ризиком, Півн.Корея ще трошки підніметься в світовому рейтингу "псіхічєскіх" і Трамп буде ще більше "опущєний". Для Китая - самі плюси.
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
Іран також вимахувався,а зараз взагалі мовчать.Ті супер бомби,реально розвалили виробництво,але не відомо,на скількиюТакі ж болванки і по корейцям прилетять,а може і лідера *******.
показати весь коментар
26.09.2025 00:10 Відповісти
Еще одни маньяки... Что ж им так не терпится, чтобы на них обратили внимание?
Вот зачем им ядерное оружие? Что бы что? Ну, сделают, а дальше что?
показати весь коментар
25.09.2025 22:31 Відповісти
Кимчик боїться. Якби Муаммар і Саддам мали ядерну зброю їх не зґвалтували б і не повісили.
показати весь коментар
25.09.2025 22:41 Відповісти
Хто знає якому ще білому ублюдку прийде в голову провести СВО.
показати весь коментар
25.09.2025 22:46 Відповісти
У вісі зла є єдиний спільний план. Вони рвуться до гегемонії над світом. Ніякий друх-трамп не поможе. Єдиний вихід- випередити плани ворога.
показати весь коментар
25.09.2025 22:45 Відповісти
Ага. Прям розробляють... клеять з рису і соломи. Думаєте Кон Чен Ій просто так дав ***** стільки зброї і навіть солдатів? ***** взамін полюбому піджене Конченому пару ядерних боєголовок з носіями
показати весь коментар
25.09.2025 22:47 Відповісти
В них і так ядерні бьоєголовки або з москальщини,або з Китаю.
показати весь коментар
26.09.2025 00:08 Відповісти
Це велике досягнення Трампа. Хай американці йому дякують.
показати весь коментар
25.09.2025 23:59 Відповісти
Так вже були наче в них такі ракети.
показати весь коментар
26.09.2025 00:07 Відповісти
Диктатори руду хвойду по колу пустили.
показати весь коментар
26.09.2025 00:08 Відповісти
 
 