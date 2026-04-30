Північна Корея нарощує ядерний арсенал і здатна завдати удару по США та їх союзниках, - Bloomberg
Північна Корея вже має достатній ядерний і ракетний потенціал, щоб прорвати систему протиракетної оборони США та здійснити обмежений удар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Ядерний потенціал стрімко зростає
За словами президента Південної Кореї Лі Дже Мена, КНДР здатна виробляти до 20 ядерних боєголовок на рік. За таких темпів упродовж наступних десяти років її арсенал може зрівнятися з французьким. У разі подальшого розширення виробництва ці показники можуть зрости ще більше.
Ракети, які можуть подолати ПРО
Йдеться насамперед про міжконтинентальні балістичні ракети серії "Хвасон" – моделі 15, 17, 18 та 19. Саме вони, за оцінками, вже дозволяють Пхеньяну потенційно долати існуючу систему протиракетної оборони США, яка значною мірою базується на комплексах середньої дальності.
Загроза для союзників США
Окрім цього, Північна Корея має значний арсенал ракет малої дальності, які можуть вражати союзників США в Азії та американські бази в регіоні, включно зі стратегічним островом Гуам.
Оцінки аналітиків
Експерти зазначають, що КНДР переходить від демонстрації сили до реальної здатності її застосувати. За словами аналітика Фонду Карнегі Анкіта Панди, Пхеньян стає менш стриманим і більш впевненим у власному ядерному потенціалі.
Водночас оцінки щодо кількості ракет різняться. Якщо раніше американська розвідка говорила приблизно про 10 носіїв, здатних досягти США, то незалежні аналітики припускають, що лише пускових установок може бути близько 50.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Основні тези заяв Трампа:
Гарні відносини: Трамп заявив, що має дуже гарні стосунки з Кім Чен Ином і вони чудово порозумілися.
Намір контактувати: Він висловив намір зв'язатися з північнокорейським лідером та не виключив особистої зустрічі у майбутньому.
«Розумний хлопець»: Трамп охарактеризував Кіма як «розумного хлопця» та «велику ядерну націю».
Контекст: Трамп вважає, що під час свого першого терміну «розв'язав проблему» КНДР і хоче продовжити цей продуктивний діалог.
Нічого не хоче заблокувати / розблокувати своєму північнокорейському другу?
А всю його сім'ю знищити? Ні? А чому так?