Північна Корея нарощує ядерний арсенал і здатна завдати удару по США та їх союзниках, - Bloomberg

Північна Корея вже здатна прорвати протиракетну оборону США

Північна Корея вже має достатній ядерний і ракетний потенціал, щоб прорвати систему протиракетної оборони США та здійснити обмежений удар.

Ядерний потенціал стрімко зростає

За словами президента Південної Кореї Лі Дже Мена, КНДР здатна виробляти до 20 ядерних боєголовок на рік. За таких темпів упродовж наступних десяти років її арсенал може зрівнятися з французьким. У разі подальшого розширення виробництва ці показники можуть зрости ще більше.

Ракети, які можуть подолати ПРО

Йдеться насамперед про міжконтинентальні балістичні ракети серії "Хвасон" – моделі 15, 17, 18 та 19. Саме вони, за оцінками, вже дозволяють Пхеньяну потенційно долати існуючу систему протиракетної оборони США, яка значною мірою базується на комплексах середньої дальності.

Загроза для союзників США

Окрім цього, Північна Корея має значний арсенал ракет малої дальності, які можуть вражати союзників США в Азії та американські бази в регіоні, включно зі стратегічним островом Гуам.

Оцінки аналітиків

Експерти зазначають, що КНДР переходить від демонстрації сили до реальної здатності її застосувати. За словами аналітика Фонду Карнегі Анкіта Панди, Пхеньян стає менш стриманим і більш впевненим у власному ядерному потенціалі.

Водночас оцінки щодо кількості ракет різняться. Якщо раніше американська розвідка говорила приблизно про 10 носіїв, здатних досягти США, то незалежні аналітики припускають, що лише пускових установок може бути близько 50.

нууууууууу Трамп робить все щоб погіршити позиції США у світі
Там не Хаменеї, там Друг
Именно так. Нужно не забывать что это произошло во многом благодаря дебильным решениям Донни в его первый срок в Белом доме.
Да хто їм це дозволить. По США хай, но по їх союзнику ху.... лостану сі не дозволить
На початку 2025 року Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, схвально відгукнувся про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, назвавши його «дуже розумним».
Основні тези заяв Трампа:
Гарні відносини: Трамп заявив, що має дуже гарні стосунки з Кім Чен Ином і вони чудово порозумілися.
Намір контактувати: Він висловив намір зв'язатися з північнокорейським лідером та не виключив особистої зустрічі у майбутньому.
«Розумний хлопець»: Трамп охарактеризував Кіма як «розумного хлопця» та «велику ядерну націю».
Контекст: Трамп вважає, що під час свого першого терміну «розв'язав проблему» КНДР і хоче продовжити цей продуктивний діалог.
Ніби вони в когось будуть дозволу питати. Мабуть в першу чергу вони по китайозах захєрачать.
наївний, в першу чергу по Україні, нажаль
На жаль мушу погодитися, а чому так? А тому що відповідальності за це не буде
так, а від китая може і відповідь прилетіти, а за нас ніхто не заступиться, але це тільки одна з причин
До України пончику далеко і вона йому не потрібна.
пончик вже 2 роки веде з Україною війну
Для кацапів, а не для себе.
та це нічого не змінює
А шо скаже доня про свого дружбана-хорошого хлопця?
Трамп знає шо в Мар - а - Лаго може прилетіти від пупса?
Тут я тільки можу позаздрити Північній Кореї, молодці... в тебе або є ЯЗ і твої громадяни живуть відносно у безпеці, або ти потенційна жертва для застосування сили тими у кого вона є...
В них громадяне на ланцюгу в підвалі за плошку рису 152мм постріл клепають. Таке вже морозите
Все пізнається у порівнянні, віддам перевагу житті в Північній Кореї "на ланцюгу" аніж під бомбами, як зараз живуть українські міста, а про ці що на передку стерті і слів нема...
Ти кловун просто, нічого ти не віддаш і на ланцюг в підвал не захочеш сідати.
Ти не в мене питай ти питай у людей, що все втратили в Маріуполі в Бахмуті Авдіївці в Покровську..., а я в них питав, багато були згодні стати частиною РФ-СССР, погодитись на їх ланцюг, лиш би у них місті не було війни і таких 90%... вони казали нехай віна буде не тут, а десь під Києвом-Львовом, а ми понаблюдаємо з боку і хто переможе з тим ми і будемо... ми просто хочем вижити і жити без війни...., а ти мені кажеш про ланцюг)))
Так в Туапсе зараз війна і ніяка ЯЗ нічого не гарантує. Гарантує адекватна влада і сильна армія
Туапсе це дрібний дискомфорт для РФ реальної загрози існуванню РФ це не несе, взагалі то дивує що з початку війни РФ не застосувала тактичну ЯЗ по західних територіях України змусивши нас капітулювати, як це зробили США проти Японії... враховуючи що захід України РФ не цікавить, а лише ця частина, що була в складі імперії приблизно по хмельницьку область... мабуть це червона лінія, яку суворо заборонив перетинати Китай...
Це ж кращий друх Тромба. Хіба він може вдарити по сша? І нівкого не виникає підозри звідки у голожопих косооких які їдять траву і пацюків, такі темпи по виробництву ядерних ракет? Чи комусь вигідно закривати очі що компоненти і самі ракети Кон Чен Ину постачає Ху'йло в обмін на допомогу у війні проти України? Поки сша і Європа грається в ліберальність і мірні угоди, Х'уйло роздає диктаторам і терористам по всьому світу ядерну зброю. Те ж саме що наївні дебіли вірять що іран сидить там в печерах і збагачує уран, і категорично не хочуть вірити що Х'уйло продає ЯЗ іранському режиму
Що нам скаже Трамп з цього приводу?
Нічого не хоче заблокувати / розблокувати своєму північнокорейському другу?
А всю його сім'ю знищити? Ні? А чому так?
бо там немє нафти і єврейського питання
Ну а що ж? Століття відгодовували комуняцьку гідру по різних кутках світу, дивилися скрізь пальці як розростається агентурна мережа кгб,фсб, як підкуповують політиків в різних країнах Заходу, сміялися з пісеньки "мьі на горє всєм буржуям міровой пожар раздуєм". Можна й далі перераховувати факти злочинної бездіяльності міжнародних структур типу оону.
Та бахніть вже хоч кудись, заїбали
Але американці їх не чіпають. Бо Ин під парасолькою Пекіна.
Якби колись та сама Америка не змусила нас віддасти всю ядерну зброю, то зараз українці також могли б бути ,,розумними друзями,, Трампа.
Та там нормальный хлопец сидит. Как и в рахе. Успел бы Иран со своей ядеркой и Хаменеи вошёл бы в клуб нормальных хлопцев. Но.... не успел. Другим наука. Сначала нужно сварганить бимбу а потом уже угрожать во все стороны, а не наоборот.
