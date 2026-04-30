Северная Корея наращивает ядерный арсенал и способна нанести удар по США и их союзникам, - Bloomberg

Северная Корея уже способна прорвать противоракетную оборону США

Северная Корея уже обладает достаточным ядерным и ракетным потенциалом, чтобы прорвать систему противоракетной обороны США и нанести ограниченный удар.

Ядерный потенциал стремительно растет

По словам президента Южной Кореи Ли Дже Мэна, КНДР способна производить до 20 ядерных боеголовок в год. При таких темпах в течение следующих десяти лет ее арсенал может сравниться с французским. В случае дальнейшего расширения производства эти показатели могут вырасти еще больше.

Ракеты, способные преодолеть ПРО

Речь идет прежде всего о межконтинентальных баллистических ракетах серии "Хвасон" – моделях 15, 17, 18 и 19. Именно они, по оценкам, уже позволяют Пхеньяну потенциально преодолевать существующую систему противоракетной обороны США, которая в значительной степени базируется на комплексах средней дальности.

Угроза для союзников США

Кроме того, Северная Корея располагает значительным арсеналом ракет малой дальности, которые могут поражать союзников США в Азии и американские базы в регионе, включая стратегический остров Гуам.

Оценки аналитиков

Эксперты отмечают, что КНДР переходит от демонстрации силы к реальной способности ее применить. По словам аналитика Фонда Карнеги Анкита Панды, Пхеньян становится менее сдержанным и более уверенным в собственном ядерном потенциале.

В то же время оценки количества ракет расходятся. Если ранее американская разведка говорила примерно о 10 носителях, способных достичь США, то независимые аналитики предполагают, что только пусковых установок может быть около 50.

Там не Хаменеї, там Друг
30.04.2026 10:53 Ответить
нууууууууу Трамп робить все щоб погіршити позиції США у світі
30.04.2026 10:49 Ответить
Именно так. Нужно не забывать что это произошло во многом благодаря дебильным решениям Донни в его первый срок в Белом доме.
30.04.2026 11:18 Ответить
30.04.2026 10:49 Ответить
30.04.2026 10:53 Ответить
30.04.2026 11:18 Ответить
Да хто їм це дозволить. По США хай, но по їх союзнику ху.... лостану сі не дозволить
30.04.2026 10:57 Ответить
На початку 2025 року Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, схвально відгукнувся про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, назвавши його «дуже розумним».
Основні тези заяв Трампа:
Гарні відносини: Трамп заявив, що має дуже гарні стосунки з Кім Чен Ином і вони чудово порозумілися.
Намір контактувати: Він висловив намір зв'язатися з північнокорейським лідером та не виключив особистої зустрічі у майбутньому.
«Розумний хлопець»: Трамп охарактеризував Кіма як «розумного хлопця» та «велику ядерну націю».
Контекст: Трамп вважає, що під час свого першого терміну «розв'язав проблему» КНДР і хоче продовжити цей продуктивний діалог.
30.04.2026 11:03 Ответить
Ніби вони в когось будуть дозволу питати. Мабуть в першу чергу вони по китайозах захєрачать.
30.04.2026 11:06 Ответить
наївний, в першу чергу по Україні, нажаль
30.04.2026 11:08 Ответить
На жаль мушу погодитися, а чому так? А тому що відповідальності за це не буде
30.04.2026 11:12 Ответить
так, а від китая може і відповідь прилетіти, а за нас ніхто не заступиться, але це тільки одна з причин
30.04.2026 11:15 Ответить
До України пончику далеко і вона йому не потрібна.
30.04.2026 11:18 Ответить
пончик вже 2 роки веде з Україною війну
30.04.2026 11:20 Ответить
Для кацапів, а не для себе.
30.04.2026 11:28 Ответить
та це нічого не змінює
30.04.2026 11:30 Ответить
А шо скаже доня про свого дружбана-хорошого хлопця?
30.04.2026 11:07 Ответить
Трамп знає шо в Мар - а - Лаго може прилетіти від пупса?
30.04.2026 11:13 Ответить
Тут я тільки можу позаздрити Північній Кореї, молодці... в тебе або є ЯЗ і твої громадяни живуть відносно у безпеці, або ти потенційна жертва для застосування сили тими у кого вона є...
30.04.2026 11:18 Ответить
В них громадяне на ланцюгу в підвалі за плошку рису 152мм постріл клепають. Таке вже морозите
30.04.2026 11:23 Ответить
Все пізнається у порівнянні, віддам перевагу житті в Північній Кореї "на ланцюгу" аніж під бомбами, як зараз живуть українські міста, а про ці що на передку стерті і слів нема...
30.04.2026 11:31 Ответить
Ти кловун просто, нічого ти не віддаш і на ланцюг в підвал не захочеш сідати.
30.04.2026 12:04 Ответить
Ти не в мене питай ти питай у людей, що все втратили в Маріуполі в Бахмуті Авдіївці в Покровську..., а я в них питав, багато були згодні стати частиною РФ-СССР, погодитись на їх ланцюг, лиш би у них місті не було війни і таких 90%... вони казали нехай віна буде не тут, а десь під Києвом-Львовом, а ми понаблюдаємо з боку і хто переможе з тим ми і будемо... ми просто хочем вижити і жити без війни...., а ти мені кажеш про ланцюг)))
30.04.2026 12:16 Ответить
Так в Туапсе зараз війна і ніяка ЯЗ нічого не гарантує. Гарантує адекватна влада і сильна армія
30.04.2026 14:18 Ответить
Туапсе це дрібний дискомфорт для РФ реальної загрози існуванню РФ це не несе, взагалі то дивує що з початку війни РФ не застосувала тактичну ЯЗ по західних територіях України змусивши нас капітулювати, як це зробили США проти Японії... враховуючи що захід України РФ не цікавить, а лише ця частина, що була в складі імперії приблизно по хмельницьку область... мабуть це червона лінія, яку суворо заборонив перетинати Китай...
30.04.2026 14:27 Ответить
Це ж кращий друх Тромба. Хіба він може вдарити по сша? І нівкого не виникає підозри звідки у голожопих косооких які їдять траву і пацюків, такі темпи по виробництву ядерних ракет? Чи комусь вигідно закривати очі що компоненти і самі ракети Кон Чен Ину постачає Ху'йло в обмін на допомогу у війні проти України? Поки сша і Європа грається в ліберальність і мірні угоди, Х'уйло роздає диктаторам і терористам по всьому світу ядерну зброю. Те ж саме що наївні дебіли вірять що іран сидить там в печерах і збагачує уран, і категорично не хочуть вірити що Х'уйло продає ЯЗ іранському режиму
30.04.2026 11:21 Ответить
Що нам скаже Трамп з цього приводу?
Нічого не хоче заблокувати / розблокувати своєму північнокорейському другу?
А всю його сім'ю знищити? Ні? А чому так?
30.04.2026 11:29 Ответить
бо там немє нафти і єврейського питання
01.05.2026 03:10 Ответить
Ну а що ж? Століття відгодовували комуняцьку гідру по різних кутках світу, дивилися скрізь пальці як розростається агентурна мережа кгб,фсб, як підкуповують політиків в різних країнах Заходу, сміялися з пісеньки "мьі на горє всєм буржуям міровой пожар раздуєм". Можна й далі перераховувати факти злочинної бездіяльності міжнародних структур типу оону.
30.04.2026 11:35 Ответить
Та бахніть вже хоч кудись, заїбали
30.04.2026 11:48 Ответить
Але американці їх не чіпають. Бо Ин під парасолькою Пекіна.
30.04.2026 12:03 Ответить
Якби колись та сама Америка не змусила нас віддасти всю ядерну зброю, то зараз українці також могли б бути ,,розумними друзями,, Трампа.
30.04.2026 12:54 Ответить
Та там нормальный хлопец сидит. Как и в рахе. Успел бы Иран со своей ядеркой и Хаменеи вошёл бы в клуб нормальных хлопцев. Но.... не успел. Другим наука. Сначала нужно сварганить бимбу а потом уже угрожать во все стороны, а не наоборот.
30.04.2026 16:00 Ответить
 
 