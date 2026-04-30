Северная Корея наращивает ядерный арсенал и способна нанести удар по США и их союзникам, - Bloomberg

Северная Корея уже обладает достаточным ядерным и ракетным потенциалом, чтобы прорвать систему противоракетной обороны США и нанести ограниченный удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Ядерный потенциал стремительно растет

По словам президента Южной Кореи Ли Дже Мэна, КНДР способна производить до 20 ядерных боеголовок в год. При таких темпах в течение следующих десяти лет ее арсенал может сравниться с французским. В случае дальнейшего расширения производства эти показатели могут вырасти еще больше.

Ракеты, способные преодолеть ПРО

Речь идет прежде всего о межконтинентальных баллистических ракетах серии "Хвасон" – моделях 15, 17, 18 и 19. Именно они, по оценкам, уже позволяют Пхеньяну потенциально преодолевать существующую систему противоракетной обороны США, которая в значительной степени базируется на комплексах средней дальности.

Угроза для союзников США

Кроме того, Северная Корея располагает значительным арсеналом ракет малой дальности, которые могут поражать союзников США в Азии и американские базы в регионе, включая стратегический остров Гуам.

Оценки аналитиков

Эксперты отмечают, что КНДР переходит от демонстрации силы к реальной способности ее применить. По словам аналитика Фонда Карнеги Анкита Панды, Пхеньян становится менее сдержанным и более уверенным в собственном ядерном потенциале.

В то же время оценки количества ракет расходятся. Если ранее американская разведка говорила примерно о 10 носителях, способных достичь США, то независимые аналитики предполагают, что только пусковых установок может быть около 50.

