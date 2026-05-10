КНДР автоматически применит ядерное оружие в случае убийства Ким Чен Ына: изменения внесены в конституцию
Северная Корея внесла поправки в конституцию, согласно которым в случае гибели лидера страны Ким Чен Ына в результате нападения иностранного государства будет автоматически нанесен ядерный удар.
Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что известно
Отмечается, что изменения были приняты на заседании Высшей народной ассамблеи КНДР 22 марта в Пхеньяне.
Информацию о новой редакции ядерной политики озвучила Национальная разведывательная служба Южной Кореи во время закрытого брифинга для правительственных чиновников.
"Автоматически и немедленно"
Издание пишет, что согласно измененному законодательству, если система управления ядерными силами Северной Кореи окажется под угрозой из-за атаки противника, ядерный удар должен быть нанесен "автоматически и немедленно".
По данным The Telegraph, Пхеньян пошел на этот шаг после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и части его окружения во время совместных ударов США и Израиля по Тегерану.
Как считает профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков, именно "иранский сценарий" стал сигналом тревоги для КНДР.
"Иран стал сигналом тревоги. Северная Корея увидела чрезвычайную эффективность американо-израильских ударов по руководству, которые мгновенно устранили большую часть иранского руководства, и теперь они, видимо, напуганы", - добавил он.
Изоляция КНДР
В то же время Ланков считает, что реализовать подобную операцию против КНДР значительно сложнее, чем против Ирана.
По его словам, причиной является почти полная изоляция страны, жесткий контроль за передвижением иностранцев и ограниченные возможности для сбора разведданных внутри государства.
По информации издания, Ким Чен Ын давно опасается покушения на себя, избегает полетов и обычно передвигается на бронированном поезде в сопровождении охраны.
"Мьортвая рука". "Здохлий пончик"
