КНДР автоматически применит ядерное оружие в случае убийства Ким Чен Ына: изменения внесены в конституцию

Северная Корея внесла поправки в конституцию, согласно которым в случае гибели лидера страны Ким Чен Ына в результате нападения иностранного государства будет автоматически нанесен ядерный удар.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что изменения были приняты на заседании Высшей народной ассамблеи КНДР 22 марта в Пхеньяне.

Информацию о новой редакции ядерной политики озвучила Национальная разведывательная служба Южной Кореи во время закрытого брифинга для правительственных чиновников.

Читайте также: Северная Корея наращивает ядерный арсенал и способна нанести удар по США и их союзникам, - Bloomberg

"Автоматически и немедленно"

Издание пишет, что согласно измененному законодательству, если система управления ядерными силами Северной Кореи окажется под угрозой из-за атаки противника, ядерный удар должен быть нанесен "автоматически и немедленно".

По данным The Telegraph, Пхеньян пошел на этот шаг после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и части его окружения во время совместных ударов США и Израиля по Тегерану.

Как считает профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков, именно "иранский сценарий" стал сигналом тревоги для КНДР.

Читайте также: КНДР нарастила производство ядерного оружия, – МАГАТЭ

"Иран стал сигналом тревоги. Северная Корея увидела чрезвычайную эффективность американо-израильских ударов по руководству, которые мгновенно устранили большую часть иранского руководства, и теперь они, видимо, напуганы", - добавил он.

Изоляция КНДР

В то же время Ланков считает, что реализовать подобную операцию против КНДР значительно сложнее, чем против Ирана.

По его словам, причиной является почти полная изоляция страны, жесткий контроль за передвижением иностранцев и ограниченные возможности для сбора разведданных внутри государства.

Читайте также: Ким Чен Ын приказал подготовить ядерные силы КНДР к применению, - Reuters

По информации издания, Ким Чен Ын давно опасается покушения на себя, избегает полетов и обычно передвигается на бронированном поезде в сопровождении охраны.