Путин готовит условия для расширения мобилизации и хочет привлечь еще 30 тысяч солдат из КНДР, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о докладах разведки относительно планов Кремля на осень.

Об этом он рассказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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"У нас есть подробные доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет, в российских планах, - так это мира. К сожалению. Пока что нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации. Цифры его потерь говорят сами за себя. За неполные семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек. В то время как потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча - убитые, почти 93 тысячи - раненые, значительное количество ранений - тяжелые, потому что у россиян совершенно плохая фронтовая медицина", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, Путин готовится просто забирать новых россиян на войну, маскируя свои намерения другими словами и сигналами.

"Важно, чтобы мы с партнерами могли оказать на Россию достаточное давление, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать - мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Наши дальнобойные операции, наши удары по инфраструктуре этому способствуют. Все больше россиян замечают путинскую войну, терпят от нее потери и считают, что войну не следует затягивать. Мы видим это", - сказал президент.

30 тысяч солдат из КНДР

Кроме того, Кремль, по словам Зеленского, продолжает углублять военное сотрудничество с Северной Кореей. В частности, Россия рассчитывает привлечь еще 30 тысяч военнослужащих из КНДР. С июня в Воронежской области уже готовят инфраструктуру для их приема.

"Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться войне, улучшает их оружие - дает им опыт реального применения оружия. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать", - добавил глава государства.

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