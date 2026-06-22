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Новости Переписывание учебников в России
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В российские учебники по истории включат участие военных КНДР в войне против Украины, - российские СМИ

В российский учебник по истории добавят данные об участии военных КНДР в войне на стороне РФ

В новом издании единого школьного учебника по истории России появится информация об участии военных Северной Кореи в боевых действиях на стороне РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности РБК со ссылкой на заявление научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.

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В учебник добавят раздел о военных КНДР

По словам Мягкова, предварительную редакцию учебника подготовили еще до того, как стало известно об участии северокорейских военных в боевых действиях.

Сейчас авторы работают над обновлением текста и планируют включить информацию о боях с участием военных КНДР в Курской области.

Больше внимания уделят войне против Украины

Также в учебнике по военной истории России для учащихся 10–11 классов планируется расширить разделы об использовании беспилотников, новых видах вооружения и тактике ведения боевых действий в войне против Украины.

Мягков отметил, что эти темы будут освещены "более конкретно и обширно".

Автор учебника — помощник Путина

Одним из авторов единого учебника истории является помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Ранее российские СМИ сообщали, что в новое издание учебника также планируют включить материалы о так называемых "причинах СВО" и встрече президентов России и США на Аляске в августе 2025 года.

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Автор: 

история (1963) КНДР (1297) россия (98000) учебники (236) война в Украине (8510)
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Топ комментарии
+3
Та це ж добре. Хай знають що їм корейці "братній народ" а українці вороги. Бути їх ворогами краще чим їх "братами"
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22.06.2026 14:16 Ответить
+3
А "подвіг 28 кімчєниновцев" буде?
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22.06.2026 14:22 Ответить
+1
Правильно зроблять, якщо ганьбитися, то навіки, хай навіть послід героїв знає про нечкемність їхньої армії. Незрозуміло лише одне, а корейцям навіщо ця ганьба. Хоча в них це подадуть як захоплення ху...стану аж до України.
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22.06.2026 14:22 Ответить

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