У російські підручники історії внесуть участь військових КНДР у війні проти України, - росЗМІ
У новому виданні єдиного шкільного підручника з історії Росії з'явиться інформація про участь військових Північної Кореї у бойових діях на боці РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема й РБК з посиланням на заяву наукового директора Російського воєнно-історичного товариства Михайла Мягкова.
До підручника додадуть розділ про військових КНДР
За словами Мягкова, попередню редакцію підручника підготували ще до того, як стало відомо про участь північнокорейських військових у бойових діях.
Наразі автори працюють над оновленням тексту та планують включити інформацію про бої за участю військових КНДР у Курській області.
Більше уваги приділять війні проти України
Також у підручнику з військової історії Росії для учнів 10–11 класів планують розширити розділи про використання безпілотників, нові види озброєння та тактику ведення бойових дій у війні проти України.
Мягков зазначив, що ці теми будуть висвітлені "конкретніше і об’ємніше".
Автор підручника – помічник Путіна
Одним із авторів єдиного підручника історії є помічник президента РФ та голова Російського воєнно-історичного товариства Володимир Мединський.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що до нового видання підручника також планують включити матеріали про так звані "причини СВО" та зустріч президентів Росії та США на Алясці у серпні 2025 року.
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