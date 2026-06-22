У російські підручники історії внесуть участь військових КНДР у війні проти України, - росЗМІ

У новому виданні єдиного шкільного підручника з історії Росії з'явиться інформація про участь військових Північної Кореї у бойових діях на боці РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема й РБК з посиланням на заяву наукового директора Російського воєнно-історичного товариства Михайла Мягкова.

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До підручника додадуть розділ про військових КНДР

За словами Мягкова, попередню редакцію підручника підготували ще до того, як стало відомо про участь північнокорейських військових у бойових діях.

Наразі автори працюють над оновленням тексту та планують включити інформацію про бої за участю військових КНДР у Курській області.

Більше уваги приділять війні проти України

Також у підручнику з військової історії Росії для учнів 10–11 класів планують розширити розділи про використання безпілотників, нові види озброєння та тактику ведення бойових дій у війні проти України.

Мягков зазначив, що ці теми будуть висвітлені "конкретніше і об’ємніше".

Автор підручника – помічник Путіна

Одним із авторів єдиного підручника історії є помічник президента РФ та голова Російського воєнно-історичного товариства Володимир Мединський.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що до нового видання підручника також планують включити матеріали про так звані "причини СВО" та зустріч президентів Росії та США на Алясці у серпні 2025 року.

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