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Новини Переписування підручників у Росії
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У російські підручники історії внесуть участь військових КНДР у війні проти України, - росЗМІ

До російського підручника історії додадуть дані про участь військових КНДР у війні на боці РФ

У новому виданні єдиного шкільного підручника з історії Росії з'явиться інформація про участь військових Північної Кореї у бойових діях на боці РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема й РБК з посиланням на  заяву наукового директора Російського воєнно-історичного товариства Михайла Мягкова.

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До підручника додадуть розділ про військових КНДР

За словами Мягкова, попередню редакцію підручника підготували ще до того, як стало відомо про участь північнокорейських військових у бойових діях.

Наразі автори працюють над оновленням тексту та планують включити інформацію про бої за участю військових КНДР у Курській області.

Більше уваги приділять війні проти України

Також у підручнику з військової історії Росії для учнів 10–11 класів планують розширити розділи про використання безпілотників, нові види озброєння та тактику ведення бойових дій у війні проти України.

Мягков зазначив, що ці теми будуть висвітлені "конкретніше і об’ємніше".

Автор підручника – помічник Путіна

Одним із авторів єдиного підручника історії є помічник президента РФ та голова Російського воєнно-історичного товариства Володимир Мединський.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що до нового видання підручника також планують включити матеріали про так звані "причини СВО" та зустріч президентів Росії та США на Алясці у серпні 2025 року.

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Автор: 

історія (1049) КНДР (1347) росія (70540) підручники (95) війна в Україні (8573)
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Топ коментарі
+6
Та це ж добре. Хай знають що їм корейці "братній народ" а українці вороги. Бути їх ворогами краще чим їх "братами"
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22.06.2026 14:16 Відповісти
+4
А "подвіг 28 кімчєниновцев" буде?
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22.06.2026 14:22 Відповісти
+3
Правильно зроблять, якщо ганьбитися, то навіки, хай навіть послід героїв знає про нечкемність їхньої армії. Незрозуміло лише одне, а корейцям навіщо ця ганьба. Хоча в них це подадуть як захоплення ху...стану аж до України.
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22.06.2026 14:22 Відповісти

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