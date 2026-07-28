РФ не зможе швидко набрати 500 тисяч солдатів, але продовжить посилювати війну технологіями, – Бутусов
Росія навряд чи зможе мобілізувати додаткові 500 тисяч військовослужбовців цієї осені, однак навіть менше поповнення стане серйозним викликом для України.
Про це заявив командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов в інтерв'ю Liga.net.
Відповідаючи на запитання про прогнози щодо нової хвилі мобілізації в РФ, він зазначив, що не поділяє оцінку про пів мільйона нових військових.
"Я не думаю, що вони здатні мобілізувати 500 тисяч, але і менша кількість це буде теж серйозне випробування", – сказав Бутусов.
Розвиток російських технологій - головна загроза
Водночас він наголосив, що головною загрозою є не лише кількість особового складу, а й розвиток російських технологій ведення війни.
За словами Бутусова, противник продовжить покращувати застосування безпілотників і засобів протидії українським дронам.
Коментуючи ефективність українських middle-strike ударів, він зазначив, що їхній успіх не може бути постійним, адже Росія вже адаптується до нової тактики.
"Це ніяка не панацея у війні... Через деякий час і ворог посилює протидію, і ворог сам розвиває, посилює свої middle-strike. І ця перевага за пару місяців буде нівельована", – підсумував військовий.
Детальніше читайте у матеріалі "Месії в Україні немає": Бутусов про нового головкома, фронт та майбутнє української армії
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