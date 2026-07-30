Зеленский в США, протесты в поддержку Федорова, ситуация на фронте, ксенофобия в Польше | Ромалийская. ПРЯМОЙ ЭФИР. ВИДЕО

Итоги встречи Зеленского и Трампа, кризис вокруг отставки Федорова и ситуация на фронте.

Об этом в своём видео с гостями эфира рассказывает журналистка Ирина Ромалийская.

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В видео - беседа с бывшим послом Украины в США Валерием Чалым.

Изменилась ли позиция Белого дома, судьба санкционного закона Линдси Грэма, поставки Patriot, роль Лоры Лумер.

Политический кризис вокруг отставки Михаила Федорова с поста министра обороны, фрагмент его интервью. Протесты с требованием вернуть Федорова - беседа с одним из организаторов, ветераном Дмитрием Козятинским.

Ситуация на фронте и кадровые изменения в Минобороны и Генштабе - беседа с Юрием Бутусовым.

Волна ксенофобии в отношении украинцев в Польше - журналистка Евгения Мотрич

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