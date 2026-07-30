Зеленський у США, протести за Федорова, ситуація на фронті, ксенофобія в Польщі | Ромалійська НАЖИВО. ВIДЕО

Підсумки зустрічі Зеленського і Трампа, криза навколо відставки Федорова та ситуація на фронті.

Про це у своєму відео з гостями ефіру говорить журналістка Ірина Ромалійська.

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У відео розмова із колишнім послом України у США Валерієм Чалим.

Чи змінилась позиція Білого дому, доля санкційного закону Ліндсі Грема, поставки Patriot, роль Лори Лумер.

Політична криза навколо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, фрагмент його інтерв'ю. Протести з вимогою повернути Федорова - розмова з одним з організаторів, ветераном Дмитром Козятинським.

Ситуація на фронті та кадрові зміни в Міноборони й Генштабі - розмова з Юрієм Бутусовим.

Хвиля ксенофобії щодо українців у Польщі — журналістка Євгенія Мотріч

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