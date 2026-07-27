Чому виставка "Армади" стала ціллю для росіян? | Ірина Ромалійська. ВIДЕО
У цьому випуску на каналі "Бутусов Плюс" журналістка Ірина Ромалійська детально розбирає обставини російського удару по виставці "Армади" на Київщині.
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Що відомо про удар РФ по Київщині?
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
- Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.
- Станом на ранок 27 липня відомо про 11 загиблих.
- 27 липня, суд обрав організатору обстріляної РФ виставки на Київщині Василю Гончаруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави.
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