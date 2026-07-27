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Новини Удар РФ по полігону на Київщині
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Чому виставка "Армади" стала ціллю для росіян? | Ірина Ромалійська. ВIДЕО

У цьому випуску на каналі "Бутусов Плюс" журналістка Ірина Ромалійська детально розбирає обставини російського удару по виставці "Армади" на Київщині.

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Що відомо про удар РФ по Київщині?

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
  • Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.
  • Станом на ранок 27 липня відомо про 11 загиблих.
  • 27 липня, суд обрав організатору обстріляної РФ виставки на Київщині Василю Гончаруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави.

Читайте також: Виставку зброї на Київщині, яку обстріляла РФ, провели без дозволу влади, - прокурор

Автор: 

Київська область (4555) обстріл (35861) Ромалійська Ірина (372) Бутусов Плюс (84)
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