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Новини Удар РФ по полігону на Київщині
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Удар по полігону на Київщині: кількість загиблих зросла до 11; суд обирає запобіжний захід організатору виставки. ФОТОрепортаж

Збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.

Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11.

Як повідомляють в ОГП, просто зараз суд обирає підозрюваному, організатору виставки, запобіжний захід. Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

суд
суд

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Що відомо про удар РФ по Київщині?

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
  • Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

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Автор: 

Київська область (4555) обстріл (35861) запобіжний захід (692) Офіс Генпрокурора (3634)
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Топ коментарі
+14
Чому поруч немає Берлінської за Чернігів, де загинуло більше людей, і навіть діти? Блді
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27.07.2026 12:34 Відповісти
+10
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27.07.2026 12:55 Відповісти
+9
Хіба тільки Берлінської, а чому досі на свободі Арахамія і Подоляк (22-й рік Яворівський полігон) Zєльонськмий (25-рік завод в Києві)..., ..., ... ?!?
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27.07.2026 12:45 Відповісти

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