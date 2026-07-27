Удар по полігону на Київщині: кількість загиблих зросла до 11; суд обирає запобіжний захід організатору виставки. ФОТОрепортаж
Збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.
Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11.
Як повідомляють в ОГП, просто зараз суд обирає підозрюваному, організатору виставки, запобіжний захід. Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.
Що відомо про удар РФ по Київщині?
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
- Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.
Топ коментарі
+14 Nika Vesela
показати весь коментар27.07.2026 12:34 Відповісти Посилання
+10 Перехватчик
показати весь коментар27.07.2026 12:55 Відповісти Посилання
+9 Алексей Карпенко #606072
показати весь коментар27.07.2026 12:45 Відповісти Посилання
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