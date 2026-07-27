Удар по полігону на Київщині: кількість загиблих зросла до 11; суд обирає запобіжний захід організатору виставки. ФОТОрепортаж

Збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.

Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11.

Як повідомляють в ОГП, просто зараз суд обирає підозрюваному, організатору виставки, запобіжний захід. Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.





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Що відомо про удар РФ по Київщині?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

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