Генштаб про атаку РФ на Київщину: Цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Заяву Генштабу ЗСУ передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ЗСУ

У Генштабі повідомили, що цивільний об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

"Водночас слід наголосити, що, незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття", — йдеться у заяві Генерального штабу.

Також Генштаб висловив співчуття близьким загиблим від російської атаки на Київщині 24 липня.

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Що передувало?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

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