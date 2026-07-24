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Генштаб про атаку РФ на Київщину: Цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
Заяву Генштабу ЗСУ передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Реакція ЗСУ
У Генштабі повідомили, що цивільний об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.
"Водночас слід наголосити, що, незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття", — йдеться у заяві Генерального штабу.
Також Генштаб висловив співчуття близьким загиблим від російської атаки на Київщині 24 липня.
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Топ коментарі
+10 Alexander Berezansky
показати весь коментар24.07.2026 16:28 Відповісти Посилання
+9 Погрібний Олександр
показати весь коментар24.07.2026 16:27 Відповісти Посилання
+9 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар24.07.2026 16:28 Відповісти Посилання
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