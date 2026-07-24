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Новини Вибухи на Київщині
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Генштаб про атаку РФ на Київщину: Цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони

Удар по Київщині 24 липня

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Заяву Генштабу ЗСУ передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ЗСУ

У Генштабі повідомили, що цивільний об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

"Водночас слід наголосити, що, незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття", — йдеться у заяві Генерального штабу.

Також Генштаб висловив співчуття близьким загиблим від російської атаки на Київщині 24 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар балістикою по Київщині: всього летіло три ракети. ППО вдалося перехопити одну ціль, - Ігнат. ВIДЕО

Що передувало?

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

Також читайте: Балістичний удар по Київщині: десятки постраждалих та 6 загиблих. ФОТОрепортаж

Автор: 

виставка (294) Генштаб ЗС (8707) Київська область (4536) обстріл (35269) полігон (288)
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Топ коментарі
+10
Тобто, виставка зразків озброєння, то для бабушек-дєдушек? З@їбись, хто не розуміє...
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24.07.2026 16:28 Відповісти
+9
Як мінімум, повинні понести покарання всі, хто ставив підписи під дозволами та ті, що розміщували інформацію про захід в мережі!
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24.07.2026 16:27 Відповісти
+9
Об"єкт цивільний а виставка військова і Флеш знову радіє - а по мені не попали - якийсь треш
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24.07.2026 16:28 Відповісти

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