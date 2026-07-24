Удар балістикою по Київщині: всього летіло три ракети. ППО вдалося перехопити одну ціль, - Ігнат. ВIДЕО
Вдень, 24 липня, російські окупанти випустили три балістичних ракети по Київській області. Сили ППО перехопили одну ціль.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, ворог накопичив певну кількість ракет, тому в найближчі дні треба бути максимально уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Вдень окупанти атакували з півночі та завдавали ударів по півдню.
"Сьогодні вже не в нічний, а в денний час було завдано ударів. Вже обговорюється, що там певні заходи проводились. Думаю, правоохоронці та компетентні служби розберуться із цим питанням. У нас в Збройних Силах вже давно заборонено проведення публічних заходів, тому що це безпека", - сказав Ігнат.
За даними Повітряних сил, два "Онікси" вдарили по півдню України та три балістики по Київщині. Одну ракету з трьох, що летіли в бік столичного регіону, вдалося перехопити силам ППО.
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