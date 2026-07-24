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Новини Вибухи на Київщині
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Удар балістикою по Київщині: всього летіло три ракети. ППО вдалося перехопити одну ціль, - Ігнат. ВIДЕО

Вдень, 24 липня, російські окупанти випустили три балістичних ракети по Київській області. Сили ППО перехопили одну ціль.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, ворог накопичив певну кількість ракет, тому в найближчі дні треба бути максимально уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Вдень окупанти атакували з півночі та завдавали ударів по півдню.

"Сьогодні вже не в нічний, а в денний час було завдано ударів. Вже обговорюється, що там певні заходи проводились. Думаю, правоохоронці та компетентні служби розберуться із цим питанням. У нас в Збройних Силах вже давно заборонено проведення публічних заходів, тому що це безпека", - сказав Ігнат.

За даними Повітряних сил, два "Онікси" вдарили по півдню України та три балістики по Київщині. Одну ракету з трьох, що летіли в бік столичного регіону, вдалося перехопити силам ППО.

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Що передувало?

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

Читайте: РФ атакувала Харківщину й Донеччину: Слов’янськ зазнав найпотужнішого удару. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4536) обстріл (35269) Ігнат Юрій (891)
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Топ коментарі
+6
Бачите все добре, а ви переживали...
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24.07.2026 15:29 Відповісти
+6
У каждой катастрофы есть фамилия, имя, отчество, як казав Лазарь Кагановіч. Чи дізнаємось на цей раз, хто це? І хто на модному мерседесі туди приїхав?
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24.07.2026 15:30 Відповісти
+6
Ну як же без статиста ігната та єдиних новин. Тут бл. пів-країни на вуха треба піднімати за такі пройоби, а вони це коментують, ніби дтп десь трапилася...
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24.07.2026 15:34 Відповісти

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