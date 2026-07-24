РФ атакувала Харківщину й Донеччину: Слов’янськ зазнав найпотужнішого удару. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували Харківську та Донецьку області авіабомбами, дронами й артилерією. Загинула одна людина, понад 30 поранені, пошкоджено житло та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Масовані удари по Харківщині: 10 поранених і масштабні руйнування

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 20 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники та FPV-дрони. Внаслідок обстрілів постраждали 10 мирних жителів, серед яких дитина.

За даними обласної влади та поліції, внаслідок атак постраждали:

у Золочеві - 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка та 16-річний хлопець;

у селі Андріївка Балаклійської громади - жінки 70, 48 і 42 років;

у селі Максимівка Богодухівського району - 34-річний чоловік;

у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади - 67-річний (за даними поліції - 68-річний) чоловік.

За інформацією поліції, загалом постраждали 10 осіб, серед них одна дитина.

Минулої доби російські війська використали:

3 керовані авіабомби (КАБ);

4 БпЛА типу "Герань-2";

1 дрон "Ланцет";

7 БпЛА типу "Молнія";

7 FPV-дронів;

17 безпілотників невстановленого типу.

За даними поліції внаслідок обстрілів пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема:

у Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, автомобілі, карета екстреної медичної допомоги, вантажівка та квадроцикл;

у Куп'янському районі - нежитлова будівля та житловий будинок;

в Ізюмському районі - ферма, поштове відділення, вантажний автомобіль, понад десять приватних будинків і численні автомобілі;

у Харківському районі - приватні будинки, господарська споруда, складська будівля та автомобіль;

у Лозівському районі - електромережі та майно фермерського господарства;

у Чугуївському районі - житловий будинок.









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На Донеччині під вогнем опинилися Краматорськ, Дружківка та Райгородок. Найбільше постраждав Слов'янськ

За даними поліції Донеччини, ворог 27 разів обстріляв населені пункти області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 21 отримала поранення.

По Слов'янську російські війська завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 15 людей дістали поранення. Також пошкоджено 8 багатоповерхових і 5 приватних будинків, екскаватор та цивільний автомобіль.

У Краматорську окупанти застосували артилерію, авіабомби та дрони. Поранення отримали четверо цивільних. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також п'ять автомобілів.

У Дружківці внаслідок удару авіабомбою КАБ-250 та атаки дронів постраждали двоє мирних жителів. Зруйновано 11 приватних будинків і підприємство.

У Райгородку один приватний будинок зруйновано, ще понад два десятки пошкоджено. За даними поліції, пошкоджень зазнали щонайменше 14 приватних будинків.

Також у селі Олександрівка FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль.











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