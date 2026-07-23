Окупанти вдарили по Слов’янську: пошкоджено сім багатоповерхівок. ФОТО

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.

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Удар по житловому району

За наявною інформацією, атака сталася 23 липня о 15:40. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше сім багатоповерхових будинків.

Начальник міської військової адміністрації повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі встановлюється.

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Раніше ми повідомляли, що російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Іверське Краматорського району. Двоє чоловіків загинули, ще дві жінки дістали поранення.