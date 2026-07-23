Окупанти вдарили по Слов’янську: пошкоджено сім багатоповерхівок. ФОТО
Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.
Удар по житловому району
За наявною інформацією, атака сталася 23 липня о 15:40. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше сім багатоповерхових будинків.
Начальник міської військової адміністрації повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі встановлюється.
Раніше ми повідомляли, що російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Іверське Краматорського району. Двоє чоловіків загинули, ще дві жінки дістали поранення.
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