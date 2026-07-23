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Новини Обстріли Донеччини
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Окупанти вдарили по Слов’янську: пошкоджено сім багатоповерхівок. ФОТО

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.

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Удар по житловому району

За наявною інформацією, атака сталася 23 липня о 15:40. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше сім багатоповерхових будинків.

Начальник міської військової адміністрації повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі встановлюється.

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через загрозу ударів РФ у Краматорську припинили вивезення сміття на частині вулиць, - міська рада

Раніше ми повідомляли, що російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Іверське Краматорського району. Двоє чоловіків загинули, ще дві жінки дістали поранення.

Автор: 

обстріл (35258) атака (1880) Донецька область (11549) Краматорський район (1374) Слов’янськ (869)
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