Оккупанты нанесли удар по Славянску: повреждены семь многоэтажных домов. ФОТО
Российские войска нанесли авиаудар по Славянску, вследствие чего были повреждены жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.
Удар по жилому району
По имеющейся информации, атака произошла 23 июля в 15:40. Вследствие удара повреждены как минимум семь многоэтажных домов.
Начальник городской военной администрации сообщил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее мы сообщали, что российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Иверское Краматорского района. Двое мужчин погибли, ещё две женщины получили ранения.
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