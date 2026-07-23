Оккупанты нанесли удар по Славянску: повреждены семь многоэтажных домов. ФОТО

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску, вследствие чего были повреждены жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

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Удар по жилому району

По имеющейся информации, атака произошла 23 июля в 15:40. Вследствие удара повреждены как минимум семь многоэтажных домов.

Начальник городской военной администрации сообщил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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Ранее мы сообщали, что российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Иверское Краматорского района. Двое мужчин погибли, ещё две женщины получили ранения.