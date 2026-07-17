РФ нанесла удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на Донетчине: двое погибших. ФОТО
Российские войска атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль в селе Иверское Краматорского района. Двое мужчин погибли, еще две женщины получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
17 июля российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Иверское Новодонецкой общины Донецкой области.
По данным следствия, FPV-дрон оккупантов попал в гражданский автомобиль.
В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 60 и 61 года. Они получили травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.
Также пострадали две женщины в возрасте 64 и 85 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки
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