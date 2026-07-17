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Россия за сутки атаковала Харьковщину и Донетчину: двое человек погибли, еще 28 ранены, среди пострадавших - дети. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска подвергли массированному обстрелу Харьковскую и Донецкую области. В результате атак погибли двое мирных жителей, еще 28 человек получили ранения, среди них - дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и полиция Донецкой области.

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Харьковская область: один человек погиб, 14 ранены

За минувшие сутки под ударами оказались Харьков и 23 населенных пункта области.

В поселке Высокий погиб 35-летний мужчина. Там же пострадали две женщины в возрасте 34 и 64 лет и трое мужчин в возрасте 35, 36 и 39 лет.

В Золочеве ранения получили четыре человека, в Богодухове - трое юношей в возрасте 18, 19 и 21 года. В Харькове ранен 50-летний мужчина, а в селе Вишневое Старосалтовской громады - 74-летняя женщина.

Также медики оказали помощь двум людям, получившим ранения во время предыдущих российских обстрелов Изюма и Волчанской громады.

Атака на Харьковскую область
Атака на Харьковскую область

Россия применила ракету и десятки беспилотников

Оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, а в целом за сутки применили одну ракету, три дрона типа "Герань-2", 15 БПЛА "Молния", девять FPV-дронов и еще 27 беспилотников, тип которых устанавливается.

Повреждены жилые дома, магазины, АЗС, электросети, автомобили, автобусы, учебное заведение, зернохранилище, склад гражданского предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов также горели поля пшеницы и ржи.

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Донецкая область: один человек погиб, еще 14 ранены

По данным полиции Донецкой области, в течение 16 июля российские войска нанесли 1350 ударов по линии фронта и жилому сектору области.

Под обстрелом оказались восемь населенных пунктов: Дружковка, Краматорск, Славянск, Малотарановка, Райгородок, Маньки, Надежда и Спаско-Михайловка.

Больше всего пострадал Краматорск, где оккупанты нанесли 13 ударов, в том числе восемь авиабомбами. Ранения получили 11 человек, среди которых мальчик 2020 года рождения. Повреждены 31 жилой дом, учебное заведение, почта, кафе, объект инфраструктуры и автомобили. 

В селе Надежда в результате удара дроном "Ланцет" погиб мирный житель. Еще по одному человеку ранено в Славянске и Малотарановке.

Всего в Донецкой области повреждено 60 гражданских объектов, из них 42 жилых дома.

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

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Ночью РФ вновь атаковала Краматорск

Около 02:50 17 июля российские войска нанесли новый удар по Краматорску, разрушив многоквартирный жилой дом.

По предварительной информации, ранение получил ребенок. Окончательные последствия атаки устанавливаются.

последствия удара по Краматорску
последствия удара по Краматорску
последствия удара по Краматорску
последствия удара по Краматорску
последствия удара по Краматорску

Автор: 

обстрел (33805) Донецкая область (12637) Харьковская область (2937)
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