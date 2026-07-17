Россия за сутки атаковала Харьковщину и Донетчину: двое человек погибли, еще 28 ранены, среди пострадавших - дети. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска подвергли массированному обстрелу Харьковскую и Донецкую области. В результате атак погибли двое мирных жителей, еще 28 человек получили ранения, среди них - дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и полиция Донецкой области.

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Харьковская область: один человек погиб, 14 ранены

За минувшие сутки под ударами оказались Харьков и 23 населенных пункта области.

В поселке Высокий погиб 35-летний мужчина. Там же пострадали две женщины в возрасте 34 и 64 лет и трое мужчин в возрасте 35, 36 и 39 лет.

В Золочеве ранения получили четыре человека, в Богодухове - трое юношей в возрасте 18, 19 и 21 года. В Харькове ранен 50-летний мужчина, а в селе Вишневое Старосалтовской громады - 74-летняя женщина.

Также медики оказали помощь двум людям, получившим ранения во время предыдущих российских обстрелов Изюма и Волчанской громады.





Россия применила ракету и десятки беспилотников

Оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, а в целом за сутки применили одну ракету, три дрона типа "Герань-2", 15 БПЛА "Молния", девять FPV-дронов и еще 27 беспилотников, тип которых устанавливается.

Повреждены жилые дома, магазины, АЗС, электросети, автомобили, автобусы, учебное заведение, зернохранилище, склад гражданского предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов также горели поля пшеницы и ржи.

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Донецкая область: один человек погиб, еще 14 ранены

По данным полиции Донецкой области, в течение 16 июля российские войска нанесли 1350 ударов по линии фронта и жилому сектору области.

Под обстрелом оказались восемь населенных пунктов: Дружковка, Краматорск, Славянск, Малотарановка, Райгородок, Маньки, Надежда и Спаско-Михайловка.

Больше всего пострадал Краматорск, где оккупанты нанесли 13 ударов, в том числе восемь авиабомбами. Ранения получили 11 человек, среди которых мальчик 2020 года рождения. Повреждены 31 жилой дом, учебное заведение, почта, кафе, объект инфраструктуры и автомобили.

В селе Надежда в результате удара дроном "Ланцет" погиб мирный житель. Еще по одному человеку ранено в Славянске и Малотарановке.

Всего в Донецкой области повреждено 60 гражданских объектов, из них 42 жилых дома.













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Ночью РФ вновь атаковала Краматорск

Около 02:50 17 июля российские войска нанесли новый удар по Краматорску, разрушив многоквартирный жилой дом.

По предварительной информации, ранение получил ребенок. Окончательные последствия атаки устанавливаются.









