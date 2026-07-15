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Россия нанесла удар КАБ по Харькову: девять пострадавших

Вражеский удар БПЛА по Харькову: девять человек ранены

Днём в среду, 15 июля, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. По предварительным данным, известно о девяти пострадавших.

Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия вражеской атаки

На данный момент известно о как минимум девяти пострадавших.

Синегубов сообщил, что в результате атаки вражеской кассетной бомбы в Киевском районе Харькова повреждены гражданское административно-производственное здание, ангар и семь автомобилей.

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Автор: 

Харьков (7965) атака (1750) КАБ (575) Харьковская область (2932) Харьковский район (997)
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