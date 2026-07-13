Антидроновые сетки установили на окружной дороге Харькова

Установку антидроновых сеток на участке окружной дороги Харькова завершили. В настоящее время рассматриваются механизмы возобновления движения на автодороге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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"Мы по-прежнему предупреждаем граждан, что северная часть города Харькова остается опасной для передвижения. Если есть возможность, нужно объезжать ее другими путями. Однако мы выполнили свою задачу: там, где нам нужно было перекрыть дорогу, там, где у нас были проблемные участки, мы эту работу на данный момент полностью завершили", — пояснил глава области.

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Что предшествовало этому?

21 мая российский дрон нанес удар по грузовику в Харьковском районе, в результате чего погиб 40-летний водитель. После этого захватчики нанесли еще два удара по тому же месту — тогда пострадали автомобили патрульной полиции (одна машина сгорела дотла).

На кольцевой дороге после попадания дрона временно закрыли проезд для всех транспортных средств на участке от экопарка до Липцевского перекрестка, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры региона.

Ранее глава ОГА заявил, что антидроновые сетки могут установить на Харьковском шоссе и в Северной Салтовке, но пока решение о том, чтобы закрывать город сетками, не принималось.

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