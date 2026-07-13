Антидронові сітки встановили на окружній Харкова

Антидронові сітки завершили встановлювати на ділянці окружної дороги Харкова. Наразі розглядають механізми відновлення руху на автошляху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Для цивільних людей, ми все одно комунікуємо, що північ міста Харкова - вона є небезпечною для пересування. Якщо є можливість, потрібно об’їжджати її іншими шляхами. Однак ми свою функцію зробили: там, де ми мали перекрити, там, де у нас були проблемні ділянки, ми це наразі повністю завершили" - пояснив очільник області.

Читайте: Дрони РФ двічі вдарили по АЗС у Харкові: поранено чоловіка

Що передувало?

21 травня російський дрон вдарив по вантажівці у Харківському районі, внаслідок чого загинув 40-річний водій. Після цього загарбники завдали ще два удари по тому ж місцю – тоді постраждали автомобілі патрульної поліції (одна машина згоріла вщент).

На кільцевій дорозі після влучання дрона тимчасово закрили проїзд для всіх транспортних засобів на ділянці від екопарку до Липцівського перехрестя, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури регіону.

Раніше керівник ОВА заявив, що антидронові сітки можуть встановити на Харківському шосе та Північній Салтівці, але нині рішення про те, щоб закривати місто сітками не ухвалювали.

Читайте: Ворожих атак зазнали Харків та п’ять районів області: постраждали 20 людей, серед них - дві дитини. ФОТОрепортаж