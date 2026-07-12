Ворожих атак зазнали Харків та п’ять районів області: постраждали 20 людей, серед них - дві дитини. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Куп'янський та Ізюмського районів Харківської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов та відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі від ударів

Як зазначається, унаслідок обстрілів постраждали 20 людей, серед них – двоє дітей.

У м. Харків постраждали 12 людей, зокрема 14-річна дівчина зазнала поранень, у 16-річної дівчини – гостра реакція на стрес.

У м. Ізюм постраждали 7 людей.

У с. Шевченкове Перше Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Шевченківський, Київський райони Харкова.

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Чим били росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

1 РСЗВ;

7 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Молнія";

4 fpv-дрони;

30 БпЛА (тип встановлюється).

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Руйнування внаслідок атак

Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, торгівельний павільйон, скління кофейні, велопрокату, 3 бізнес-центри, складське приміщення, АЗС, шиномонтаж, автосервіс, мийка автомобілів, гараж, 9 автомобілів;

у Богодухівському районі пошкоджено складські приміщення (сел. Старий Мерчик), електромережі (с. Максимівка), 2 приватні будинки, господарчі споруди, магазин, нежитлове приміщення, медичний заклад, легковий автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги, електромережі (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (сел. Шевченкове);

в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю, 7 багатоповерхових будинків, 3 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Ізюм).

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Наслідки російських обстрілів

















