Ворожих атак зазнали Харків та п’ять районів області: постраждали 20 людей, серед них - дві дитини. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Куп'янський та Ізюмського районів Харківської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов та відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі від ударів
Як зазначається, унаслідок обстрілів постраждали 20 людей, серед них – двоє дітей.
- У м. Харків постраждали 12 людей, зокрема 14-річна дівчина зазнала поранень, у 16-річної дівчини – гостра реакція на стрес.
- У м. Ізюм постраждали 7 людей.
- У с. Шевченкове Перше Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Шевченківський, Київський райони Харкова.
Чим били росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 1 РСЗВ;
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 4 fpv-дрони;
- 30 БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування внаслідок атак
Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, торгівельний павільйон, скління кофейні, велопрокату, 3 бізнес-центри, складське приміщення, АЗС, шиномонтаж, автосервіс, мийка автомобілів, гараж, 9 автомобілів;
- у Богодухівському районі пошкоджено складські приміщення (сел. Старий Мерчик), електромережі (с. Максимівка), 2 приватні будинки, господарчі споруди, магазин, нежитлове приміщення, медичний заклад, легковий автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги, електромережі (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю, 7 багатоповерхових будинків, 3 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Ізюм).
Наслідки російських обстрілів
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