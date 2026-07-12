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Новини Фото Обстріли Харківщини Обстріли Харкова
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Ворожих атак зазнали Харків та п’ять районів області: постраждали 20 людей, серед них - дві дитини. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Куп'янський та Ізюмського районів Харківської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов та відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі від ударів

Як зазначається, унаслідок обстрілів постраждали 20 людей, серед них – двоє дітей.

  • У м. Харків постраждали 12 людей, зокрема 14-річна дівчина зазнала поранень, у 16-річної дівчини – гостра реакція на стрес.
  • У м. Ізюм постраждали 7 людей.
  • У с. Шевченкове Перше Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Шевченківський, Київський райони Харкова.

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Чим били росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета;
  • 1 РСЗВ;
  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 4 fpv-дрони;
  • 30 БпЛА (тип встановлюється).

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Руйнування внаслідок атак

Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, торгівельний павільйон, скління кофейні, велопрокату, 3 бізнес-центри, складське приміщення, АЗС, шиномонтаж, автосервіс, мийка автомобілів, гараж, 9 автомобілів;
  • у Богодухівському районі пошкоджено складські приміщення (сел. Старий Мерчик), електромережі (с. Максимівка), 2 приватні будинки, господарчі споруди, магазин, нежитлове приміщення, медичний заклад, легковий автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги, електромережі (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю, 7 багатоповерхових будинків, 3 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Ізюм).

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Наслідки російських обстрілів

Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини
Обстріли росіянами Харківщини

Автор: 

обстріл (35110) Харків (6207) Ізюм (369) Харківська область (2977) Ізюмський район (248) Харківський район (1007) Чугуївський район (420) Шевченкове Перше (1)
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