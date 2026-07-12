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Вражеским атакам подверглись Харьков и пять районов области: пострадали 20 человек, среди них - двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов и отдел коммуникаций полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие от ударов

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 20 человек, среди них – двое детей.

  • В г. Харькове пострадали 12 человек, в частности 14-летняя девушка получила ранения, у 16-летней девушки – острая реакция на стресс.
  • В г. Изюм пострадали 7 человек.
  • В с. Шевченково Первом Вовчанской громады получил ранения 57-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА Немишлянский, Шевченковский и Киевский районы Харькова.

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Чем били россияне

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 ракета;
  • 1 РСЗО;
  • 7 БПЛА типа "Герань-2";
  • 3 БПЛА типа "Молния";
  • 4 FPV-дрона;
  • 30 БПЛА (тип устанавливается).

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Разрушения в результате атак

Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове повреждены 4 многоквартирных дома, торговый павильон, остекление кофейни, велопроката, 3 бизнес-центра, складское помещение, АЗС, шиномонтаж, автосервис, автомойка, гараж, 9 автомобилей;
  • в Богодуховском районе повреждены складские помещения (п. Старый Мерчик), электросети (с. Максимовка), 2 частных дома, хозяйственные постройки, магазин, нежилое помещение, медицинское учреждение, легковой автомобиль, автомобиль скорой медицинской помощи, электросети (п. Золочев);
  • в Купянском районе повреждены АЗС (пос. Шевченково);
  • в Изюмском районе повреждены административное здание, 7 многоэтажных домов, 3 частных дома, 2 автомобиля (г. Изюм).

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Последствия российских обстрелов

Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами
Обстрелы Харьковской области россиянами

Автор: 

обстрел (33747) Харьков (7958) Изюм (311) Харьковская область (2917) Изюмский район (248) Харьковский район (989) Чугуевский район (415) Шевченково 1-е (1)
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