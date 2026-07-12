Вражеским атакам подверглись Харьков и пять районов области: пострадали 20 человек, среди них - двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов и отдел коммуникаций полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие от ударов

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 20 человек, среди них – двое детей.

В г. Харькове пострадали 12 человек, в частности 14-летняя девушка получила ранения, у 16-летней девушки – острая реакция на стресс.

В г. Изюм пострадали 7 человек.

В с. Шевченково Первом Вовчанской громады получил ранения 57-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА Немишлянский, Шевченковский и Киевский районы Харькова.

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Чем били россияне

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

1 ракета;

1 РСЗО;

7 БПЛА типа "Герань-2";

3 БПЛА типа "Молния";

4 FPV-дрона;

30 БПЛА (тип устанавливается).

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Разрушения в результате атак

Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове повреждены 4 многоквартирных дома, торговый павильон, остекление кофейни, велопроката, 3 бизнес-центра, складское помещение, АЗС, шиномонтаж, автосервис, автомойка, гараж, 9 автомобилей;

в Богодуховском районе повреждены складские помещения (п. Старый Мерчик), электросети (с. Максимовка), 2 частных дома, хозяйственные постройки, магазин, нежилое помещение, медицинское учреждение, легковой автомобиль, автомобиль скорой медицинской помощи, электросети (п. Золочев);

в Купянском районе повреждены АЗС (пос. Шевченково);

в Изюмском районе повреждены административное здание, 7 многоэтажных домов, 3 частных дома, 2 автомобиля (г. Изюм).

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Последствия российских обстрелов

















