Вражеским атакам подверглись Харьков и пять районов области: пострадали 20 человек, среди них - двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов и отдел коммуникаций полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие от ударов
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 20 человек, среди них – двое детей.
- В г. Харькове пострадали 12 человек, в частности 14-летняя девушка получила ранения, у 16-летней девушки – острая реакция на стресс.
- В г. Изюм пострадали 7 человек.
- В с. Шевченково Первом Вовчанской громады получил ранения 57-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА Немишлянский, Шевченковский и Киевский районы Харькова.
Чем били россияне
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета;
- 1 РСЗО;
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 БПЛА типа "Молния";
- 4 FPV-дрона;
- 30 БПЛА (тип устанавливается).
Разрушения в результате атак
Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове повреждены 4 многоквартирных дома, торговый павильон, остекление кофейни, велопроката, 3 бизнес-центра, складское помещение, АЗС, шиномонтаж, автосервис, автомойка, гараж, 9 автомобилей;
- в Богодуховском районе повреждены складские помещения (п. Старый Мерчик), электросети (с. Максимовка), 2 частных дома, хозяйственные постройки, магазин, нежилое помещение, медицинское учреждение, легковой автомобиль, автомобиль скорой медицинской помощи, электросети (п. Золочев);
- в Купянском районе повреждены АЗС (пос. Шевченково);
- в Изюмском районе повреждены административное здание, 7 многоэтажных домов, 3 частных дома, 2 автомобиля (г. Изюм).
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