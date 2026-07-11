Россияне атаковали Харьков и Изюм: известно о 13 пострадавших, среди которых 14-летняя девочка

Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли удары по Харькову и Изюму в Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по Харькову

В частности, отмечается, что оккупанты атаковали БПЛА Немишлянский район Харькова.

Вследствие атаки известно о восьми пострадавших, они получили взрывные ранения. Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывают помощь врачи. Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.

Повреждены складское помещение и 7 автомобилей.

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Позже россияне нанесли удар по Шевченковскому району Харькова.

Вследствие удара пострадала 14-летняя девочка. Ребёнок получила взрывные ранения и травму головы. Она находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте попадания возник пожар. Подразделения ГСЧС устраняют последствия.

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Атака на Изюм

Также армия РФ нанесла удар по Изюму.

На данный момент известно о четырёх пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

Вследствие взрыва ранения получили 43-летний мужчина и 66-летняя женщина. Они госпитализированы.

Также у 42-летней женщины и 19-летней девушки диагностировали острую стрессовую реакцию.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Поврежден многоэтажный дом. На месте работают все экстренные службы.

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