Ракетный удар по селу Гроза в 2023 году: заочно сообщено о подозрении пяти лицам из высшего командования ВС РФ

Собрана доказательная база в отношении высшего командования ВС РФ, ответственного за ракетный удар по поселку Гроза Купянского района в Харьковской области в октябре 2023 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об атаке

Так, установлено, что рашисты целенаправленно атаковали местное кафе баллистической ракетой "Искандер-М", когда там проходило поминальное мероприятие по погибшему украинскому воину.

Тогда в результате вражеской атаки погибли 59 гражданских лиц, среди которых – один малолетний ребенок. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Также было полностью разрушено здание кафе, повреждены девять частных домов, здание сельсовета и 12 гражданских автомобилей.

Генпрокурор Кравченко рассказал, что осмотр места трагедии, 3D-сканирование, анализ обломков ракеты, установление траектории ее полета, определение места запуска и проведение более 180 судебных экспертиз позволили полностью воспроизвести механизм этого военного преступления.

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Кто в РФ причастен к атаке?

Отмечается, что решение о нанесении ракетного удара принял начальник штаба - первый заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

По приказу Кима подготовкой ракетной атаки занимались:

вице-адмирал Сергей Пинчук — заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) ВС РФ;

контрадмирал Алексей Петрушин — начальник центра управления разведкой штаба объединенной группировки войск (сил) ВС РФ;

полковник Дмитрий Козловский — начальник штаба — первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Непосредственно приказ о запуске баллистической ракеты отдал полковник Иван Петров – командир 119-й ракетной бригады ВС РФ.

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Также установлено, что запуск ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 480 кг, осуществили военнослужащие 119-й ракетной бригады страны-агрессора с территории Воронежской области.

Российские пособники

Также в СБУ напомнили, что в октябре 2023 года "по горячим следам" были установлены личности двух корректировщиков, которые во время оккупации Купянска в 2022 году перешли на сторону врага и накануне освобождения прифронтового города бежали в РФ.

Уже находясь на территории страны-агрессора, они завуалированно выпытывали у знакомых из поселка информацию о местах массового скопления людей для передачи врагу.

Объявление подозрений

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пятерым военнослужащим РФ о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по поиску и наказанию виновных в военных преступлениях против нашего государства.

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Ракетный удар по Грозе в Харьковской области