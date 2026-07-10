Ракетний удар по селу Гроза у 2023 році: заочно повідомлено про підозру п’ятьом особам із вищого командування ЗС РФ
Зібрано доказову базу на вище командування ЗС РФ, відповідальне за ракетний удар по селищу Гроза Куп’янського району на Харківщині у жовтні 2023 року.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про атаку
Так, встановлено, що рашисти цілеспрямовано атакували місцеве кафе балістичною ракетою "Іскандер-М", коли там проходив поминальний захід за загиблим українським воїном.
Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 59 цивільних осіб, серед яких – одна малолітня дитина. Ще п’ятеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Також було повністю зруйновано приміщення кафе, пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь, будівлю сільради та 12 цивільних авто.
Генпрокурор Кравченко розповів, що огляд місця трагедії, 3D-сканування, аналіз уламків ракети, встановлення траєкторії її польоту, визначення місця запуску та проведення понад 180 судових експертиз дали можливість повністю відтворити механізм цього воєнного злочину.
Хто в РФ причетний до атаки?
Зазначається, що рішення про здійснення ракетного удару ухвалив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.
За наказом Кіма підготовкою ракетної атаки займалися:
- віцеадмірал Сергій Пінчук – заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ;
- контрадмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою штабу об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ;
- полковник Дмитро Козловський – начальник штабу - перший заступник начальника ракетних військ та артилерії ЗС РФ.
Безпосередньо наказ на здійснення пуску балістичної ракети віддав полковник Іван Петров – командир 119-ї ракетної бригади ЗС РФ.
Також встановлено, що запуск ракети, оснащеної осколково-фугасною бойовою частиною масою 480 кг, здійснили військовослужбовці 119-ї ракетної бригади країни-агресора з території Воронезької області.
Російські пособники
Також у СБУ нагадали, що в жовтні 2023 року "по гарячих слідах" встановлено особи двох коригувальників, які під час окупації Куп’янська у 2022 році перейшли на бік ворога та напередодні звільнення прифронтового міста втекли до РФ.
Уже перебуваючи на території країни-агресора, вони завуальовано випитували у знайомих із селища інформацію про місця масового зібрання людей для передачі ворогу.
Оголошення підозр
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п’ятьом військовим РФ про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати винних за воєнні злочини проти нашої держави.
Ракетний удар по Грозі на Харківщині
- Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті. Внаслідок російського удару по кафе у селі Гроза на Харківщині загинули 59 осіб. Усіх загиблих ідентифіковано.
- Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.
- Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.
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