Рашисту, причетному до вбивства цивільного під час окупації Бучі, повідомлено про підозру
Російському військовому, причетному до розстрілу цивільного авто під час окупації Бучі, повідомлено про підозру.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Воєнний злочин було вчинено 6 березня 2022 року.
"Окупанти відкрили прицільний вогонь з автоматичної зброї по автівці. Внаслідок численних вогнепальних поранень загинув 61-річний мирний житель, який перебував за кермом", - йдеться в повідомленні.
Нацполіція та Офіс Генпрокурора встановили особу російського загарбника, причетного до розстрілу.
Йдеться про командира відділення-командир бойової машини 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ (в/ч 74268).
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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