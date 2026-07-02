Рашисту, причетному до вбивства цивільного під час окупації Бучі, повідомлено про підозру

Російському військовому, причетному до розстрілу цивільного авто під час окупації Бучі, повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Воєнний злочин було вчинено 6 березня 2022 року.

"Окупанти відкрили прицільний вогонь з автоматичної зброї по автівці. Внаслідок численних вогнепальних поранень загинув 61-річний мирний житель, який перебував за кермом", - йдеться в повідомленні.





Нацполіція та Офіс Генпрокурора встановили особу російського загарбника, причетного до розстрілу.

Читайте: Викрито воєнного злочинця - псковського десантника, який застрелив цивільного в Бучі. ФОТО

Йдеться про командира відділення-командир бойової машини 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ (в/ч 74268).

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивства цивільних у Бучі: повідомлено про підозру російському окупанту Тарєєву