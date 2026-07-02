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Новини Різня в Бучі Воєнні злочини російських окупантів
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Рашисту, причетному до вбивства цивільного під час окупації Бучі, повідомлено про підозру

Російському військовому, причетному до розстрілу цивільного авто під час окупації Бучі, повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Воєнний злочин було вчинено 6 березня 2022 року. 

"Окупанти відкрили прицільний вогонь з автоматичної зброї по автівці. Внаслідок численних вогнепальних поранень загинув 61-річний мирний житель, який перебував за кермом", - йдеться в повідомленні.

Розстріляв цивільного у Бучі: ідентифіковано окупанта
Розстріляв цивільного у Бучі: ідентифіковано окупанта

Нацполіція та Офіс Генпрокурора встановили особу російського загарбника, причетного до розстрілу.

Розстріляв цивільного у Бучі: ідентифіковано окупанта

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Йдеться про командира відділення-командир бойової машини 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ  (в/ч 74268).

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Автор: 

армія рф (21434) Київська область (4661) воєнні злочини (2008) Бучанський район (169) Буча (43)
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