Рашисту, причастному к убийству мирного жителя во время оккупации Бучи, сообщено о подозрении

Российскому военнослужащему, причастному к расстрелу гражданского автомобиля во время оккупации Бучи, предъявлено подозрение.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Военное преступление было совершено 6 марта 2022 года.

"Оккупанты открыли прицельный огонь из автоматического оружия по автомобилю. В результате многочисленных огнестрельных ранений погиб 61-летний мирный житель, находившийся за рулем", - говорится в сообщении.





Нацполиция и Офис генерального прокурора установили личность российского захватчика, причастного к расстрелу.

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Речь идет о командире отделения - командире боевой машины 6-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ (в/ч 74268).

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении военного преступления. Ему грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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