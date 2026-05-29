Разоблачен военный преступник — псковский десантник, застреливший гражданского в Буче. ФОТО
При содействии ГУР МО Украины следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили личность очередного военного преступника - псковского десантника из состава российских оккупационных сил, который в марте 2022 года во временно оккупированном городе Буча Киевской области застрелил безоружного мирного жителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Как оккупант убил мирного жителя
5 марта 2022 года местный житель 1951 года рождения вышел из подвала, где прятался от обстрелов, чтобы покормить свою собаку. Оккупант, находившийся в засаде, осознавая, что перед ним — гражданское лицо, произвел прицельный выстрел из снайперской винтовки с расстояния около 97 метров. Вследствие выстрела пенсионер получил смертельное огнестрельное ранение в голову.
Убийство гражданского лица является нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям и Римского статута Международного уголовного суда.
ГУР МО Украины публикует персональные данные российского военного преступника.
Бриль Михаил Иванович, 18.05.1980 г.р. — уроженец города Остров Псковской области РФ. На момент совершения преступления занимал должность старшего снайпера взвода снайперов 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка (в/ч 74268) 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ. Воинское звание — старший сержант, личный номер "ЭХ-914633". Паспорт гражданина РФ: серия 5807 №926304. ИНН: 601327791278. В мае 2022 года исключен из списков ВС РФ в связи со смертью.
Военный преступник ликвидирован на войне
Поскольку установленный военный преступник ликвидирован на войне, после объявления подозрения в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством гражданского лица (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), дело будет закрыто.
