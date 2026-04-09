Оккупанта из Росгвардии приговорили к 12 годам за изнасилование гражданского в оккупированном Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военнослужащего Росгвардии Романа Попова, причастного к пыткам и сексуальному насилию над гражданскими лицами в Херсоне, приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно.

Ранее журналистке агентства удалось пообщаться с оккупантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о приговоре "Следству.Инфо" стало известно из сообщения Херсонской областной прокуратуры.

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По данным следствия, Попов в течение марта-октября 2022 года находился во временно оккупированном Херсоне, где вместе с другими российскими военными незаконно поместил гражданских лиц в захваченный изолятор временного содержания. Там людей пытали и содержали в нечеловеческих условиях.

"В августе 2022 года осужденный росгвардеец совместно с другими военнослужащими РФ заключил местного жителя в одну из камер ИВТ. После этого неоднократно проводились допросы мужчины, во время которых применялись пытки, сексуальное насилие - пытки электрическим током и изнасилование посторонними предметами", - говорится в сообщении.

Роман Попов вместе с тремя другими российскими военными удерживал мужчину, чтобы тот не мог двигаться, в то время как еще один военнослужащий РФ совершил изнасилование шариковой ручкой. После пыток оккупанты потребовали 100 тысяч гривен у жены украинца и только после получения денег отпустили мужчину.

В Херсонской прокуратуре сообщили, что суд признал Попова виновным в жестоком обращении с гражданским населением (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 УК Украины) и назначил ему заочное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Издание идентифицировало оккупанта-насильника

Ранее "Слідства.Інфо" идентифицировало оккупанта.

Роман Попов - житель города Белая Калитва в Ростовской области. Он стрелок 143-го полка оперативного назначения 50-й отдельной бригады оперативного назначения федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Журналисты нашли страницу Романа в "ВКонтакте": там у него пустой аккаунт и несколько фотографий.





Роман Попов

Среди сохраненных фотографий Романа - изображения с нацистской символикой.





Кроме того, журналисты нашли страницу матери Романа Попова в "Одноклассниках". Женщина публикует фото с семьей и своими сыновьями. У Романа есть старший брат Никита, который, похоже, тоже служит в российской армии.

Светлана Попова с сыном-оккупантом

Светлана Попова со старшим сыном Никитой и мужем

Сама же мать - Светлана Попова (Феофилова) - ставит лайки под пропагандистскими публикациями.

Журналисты позвонили Роману, чтобы узнать, причастен ли он к совершению сексуального насилия в Херсоне. Оккупант тогда ответил: "Такого не было, до свидания", после чего бросил трубку.