Окупанта з Росгвардії засудили до 12 років за зґвалтування цивільного в окупованому Херсоні. ФОТО

Військового Росгвардії Романа Попова, причетного до катувань і сексуального насильства над цивільними у Херсоні, засудили до 12 років позбавлення волі. Вирок ухвалили заочно.

Раніше журналістці агенцій вдалося поспілкуватися з окупантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про вирок "Слідству.Інфо" стало відомо з допису Херсонської обласної прокуратури.

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За даними слідства, Попов упродовж березня-жовтня 2022 року перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де разом з іншими російськими військовими незаконно помістив цивільних у захоплений ізолятор тимчасового тримання. Там людей катували та тримали у нелюдських умовах.

"У серпні 2022 року засуджений росгвардієць спільно з іншими військовослужбовцями РФ ув’язнив місцевого жителя в одній із камер ІТТ. Після цього неодноразово тривали допити чоловіка, під час яких застосовували катування, сексуальне насильство — тортури електрострумом та ґвалтування сторонніми предметами", — йдеться у повідомленні.

Роман Попов разом із трьома іншими російськими військовими утримував чоловіка, щоб той не міг рухатися, тоді як ще один військовослужбовець РФ вчинив зґвалтування кульковою ручкою. Після катувань окупанти вимагали 100 тисяч гривень у дружини українця і лише після отримання грошей відпустили чоловіка.

У Херсонській прокуратурі повідомили, що суд визнав Попова винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК України) та призначив йому заочне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Видання ідентифікувало окупанта-ґвалтівника

Раніше "Слідства.Інфо" ідентифікувало окупанта.

Роман Попов — мешканець міста Біла Калитва, що у Ростовській області. Він стрілець 143-го полку оперативного призначення 50-ї окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Журналісти знайшли сторінку Романа у "ВКонтакті": там у нього порожній акаунт та декілька фотографій.





Роман Попов

У збережених фотографіях Романа — зображення з нацистською символікою.





Крім цього, журналісти знайшли сторінку мами Романа Попова в "Однокласниках". Жінка публікує фото з родиною та своїми синами. У Романа є старший брат Нікіта, який, схоже, теж служить у російській армії.

Світлана Попова з сином-окупантом

Світлана Попова зі старшим сином Нікітою та чоловіком

Сама ж мати — Світлана Попова (Феофілова) — ставить лайки під пропагандистськими публікаціями.

Журналісти телефонували Роману, аби дізнатися, чи причетний він до скоєння сексуального насильства у Херсоні. Окупант тоді відповів: "Такого не було, до побачення", після чого кинув слухавку.