Убийства мирных жителей в Буче: российскому оккупанту Тарееву сообщено о подозрении

Командиру разведывательного взвода 234-го десантно-штурмового полка ВДВ РФ Артему Тарееву предъявлено подозрение по делу о преступлениях, совершенных во время оккупации Бучи

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В марте 2022 года его подразделение контролировало район улиц Яблунской, Водопроводной и Вокзальной. Именно оттуда российские военные проводили так называемые "зачистки": заходили в дома, допрашивали мирных жителей, проверяли телефоны, искали тех, кого считали проукраински настроенными.



По данным следствия, в зоне ответственности этого подразделения погибли как минимум 22 гражданских", - рассказал генеральный прокурор.

Задокументированы конкретные преступления: умышленные убийства шестерых гражданских лиц в Буче, покушение на убийство еще одного гражданского лица и жестокое обращение как минимум с девятью людьми.

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"Принципиально важно не только то, кто нажимал на спусковой крючок, но и то, кто отдавал приказы, руководил подчиненными, знал о преступлениях или сознательно позволял им совершаться.



Командир не может спрятаться за спинами подчиненных. Он несет ответственность так же, как и исполнитель. Именно поэтому мы выявляем не только тех, кто убивал. Мы выявляем всех, кто сделал эти преступления возможными.



Российскому военному командиру Артему Тарееву инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством", - подытожил Кравченко.

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