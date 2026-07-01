Вбивства цивільних у Бучі: повідомлено про підозру російському окупанту Тарєєву

Повідомлено про підозру командиру розвідувального взводу 234-го десантно-штурмового полку ПДВ РФ Артему Тарєєву у справі про злочини під час окупації Бучі

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У березні 2022 року його підрозділ контролював район вулиць Яблунської, Водопровідної та Вокзальної. Саме звідти російські військові проводили так звані "зачистки": заходили до будинків, допитували мирних людей, перевіряли телефони, шукали тих, кого вважали проукраїнськи налаштованими.



За даними слідства, у зоні відповідальності цього підрозділу загинули щонайменше 22 цивільних", - розповів генпрокурор.

Задокументовано конкретні злочини: умисні вбивства шістьох цивільних у Бучі, замаху на вбивство ще однієї цивільної особи та жорстокого поводження щонайменше з дев’ятьма людьми.

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"Принциповим є не лише те, хто натискав на спусковий гачок, а й те, хто віддавав накази, керував підлеглими, знав про злочини або свідомо дозволяв їм відбуватися.



Командир не може сховатися за спинами підлеглих. Він несе відповідальність так само, як і виконавець. Саме тому ми встановлюємо не лише тих, хто вбивав. Ми встановлюємо всіх, хто зробив ці злочини можливими.



Російському військовому командиру Артему Тарєєву інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством", - підсумував Кравченко.

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