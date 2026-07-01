Вбивства цивільних у Бучі: повідомлено про підозру російському окупанту Тарєєву
Повідомлено про підозру командиру розвідувального взводу 234-го десантно-штурмового полку ПДВ РФ Артему Тарєєву у справі про злочини під час окупації Бучі
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У березні 2022 року його підрозділ контролював район вулиць Яблунської, Водопровідної та Вокзальної. Саме звідти російські військові проводили так звані "зачистки": заходили до будинків, допитували мирних людей, перевіряли телефони, шукали тих, кого вважали проукраїнськи налаштованими.
За даними слідства, у зоні відповідальності цього підрозділу загинули щонайменше 22 цивільних", - розповів генпрокурор.
Задокументовано конкретні злочини: умисні вбивства шістьох цивільних у Бучі, замаху на вбивство ще однієї цивільної особи та жорстокого поводження щонайменше з дев’ятьма людьми.
"Принциповим є не лише те, хто натискав на спусковий гачок, а й те, хто віддавав накази, керував підлеглими, знав про злочини або свідомо дозволяв їм відбуватися.
Командир не може сховатися за спинами підлеглих. Він несе відповідальність так само, як і виконавець. Саме тому ми встановлюємо не лише тих, хто вбивав. Ми встановлюємо всіх, хто зробив ці злочини можливими.
Російському військовому командиру Артему Тарєєву інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством", - підсумував Кравченко.
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