Російському окупанту заочно повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині

Заочно повідомили про підозру російському військовослужбовцю, якого слідство вважає причетним до зґвалтування неповнолітньої дівчини на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у проєкті "Книга катів українського народу".

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За даними слідства, підозру отримав Магомедов Мумаді Магомедович, 1990 року народження, військовослужбовець ЗС РФ із позивним "Чорний". На момент скоєння злочину він був фельдшером мотострілецької роти 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Слідчі встановили, що ввечері 24 березня 2024 року російський військовий разом з іншим окупантом, особу якого наразі не встановлено, помітили на одній із вулиць окупованого села неповнолітню дівчину. За версією слідства, один із військових силоміць затягнув її до автомобіля, після чого потерпілу змусили проковтнути невідому речовину. Коли дівчина втратила можливість чинити опір, обидва військовослужбовці, за даними слідства, по черзі зґвалтували її в автомобілі.

Згодом потерпілу відвезли до одного з будинків, де сексуальне насильство тривало ще кілька годин.

Дії російського військовослужбовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці наголошують, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та Римського статуту Міжнародного кримінального суду зґвалтування під час збройного конфлікту є воєнним злочином.

Досудове розслідування триває.

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