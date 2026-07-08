Российскому оккупанту заочно сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней на Херсонщине

Российскому военнослужащему, которого следствие считает причастным к изнасилованию несовершеннолетней девушки на временно оккупированной территории Херсонской области, заочно предъявлено подозрение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в проекте "Книга палачей украинского народа".

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По данным следствия, подозрение предъявлено Магомедову Мумади Магомедовичу, 1990 года рождения, военнослужащему ВС РФ с позывным "Черный". На момент совершения преступления он был фельдшером мотострелковой роты 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Следователи установили, что вечером 24 марта 2024 года российский военный вместе с другим оккупантом, личность которого пока не установлена, заметили на одной из улиц оккупированного села несовершеннолетнюю девушку. По версии следствия, один из военных силой затащил ее в автомобиль, после чего потерпевшую заставили проглотить неизвестное вещество. Когда девушка утратила способность сопротивляться, оба военнослужащих, по данным следствия, по очереди изнасиловали ее в автомобиле.

Впоследствии пострадавшую отвезли в один из домов, где сексуальное насилие продолжалось еще несколько часов.

Действия российского военнослужащего квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители подчеркивают, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права и Римского статута Международного уголовного суда изнасилование во время вооруженного конфликта является военным преступлением.

Досудебное расследование продолжается.

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