13 погибших и 56 раненых: генералу РФ Кузовлёву предъявлено подозрение в связи с атакой "Искандеров" на Краматорск в 2023 году. ФОТОрепортаж
Собрана доказательная база в отношении российского генерал-полковника Сергея Кузовлева — бывшего командующего Южным военным округом РФ, организовавшего удар по Краматорску в Донецкой области в июне 2023 года.
Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке
Как отмечается, тогда рашисты атаковали прифронтовый город двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", запущенными с территории Ростовской области.
В результате вражеской атаки погибли 13 мирных жителей, ещё 56 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, было разрушено заведение общественного питания, повреждено более 120 частных домов, 4 учебных заведения и более десяти транспортных средств.
Предатель-наводчик уже осужден
В СБУ сообщили, что для нанесения удара враг использовал информацию от завербованного местного жителя.
В настоящее время предатель уже приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.
Подозрение генералу РФ
В настоящее время российскому генералу Кузовлеву заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, в сочетании с умышленным убийством).
Продолжаются комплексные меры по привлечению военного преступника к ответственности за преступления против нашего государства.
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