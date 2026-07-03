13 погибших и 56 раненых: генералу РФ Кузовлёву предъявлено подозрение в связи с атакой "Искандеров" на Краматорск в 2023 году. ФОТОрепортаж

Собрана доказательная база в отношении российского генерал-полковника Сергея Кузовлева — бывшего командующего Южным военным округом РФ, организовавшего удар по Краматорску в Донецкой области в июне 2023 года.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке

Как отмечается, тогда рашисты атаковали прифронтовый город двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", запущенными с территории Ростовской области.

В результате вражеской атаки погибли 13 мирных жителей, ещё 56 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, было разрушено заведение общественного питания, повреждено более 120 частных домов, 4 учебных заведения и более десяти транспортных средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожизненное лишение свободы получил российский генерал Лапин, который хотел "взять Киев за три дня", — Кравченко. ВИДЕО

Предатель-наводчик уже осужден

В СБУ сообщили, что для нанесения удара враг использовал информацию от завербованного местного жителя.

В настоящее время предатель уже приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Читайте: Командовал ударом по "Охматдету": СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ Кувалдину

Подозрение генералу РФ

В настоящее время российскому генералу Кузовлеву заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, в сочетании с умышленным убийством).

Продолжаются комплексные меры по привлечению военного преступника к ответственности за преступления против нашего государства.