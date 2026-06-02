3 059 16

Пожизненное лишение свободы получил российский генерал Лапин, который хотел "взять Киев за три дня", - Кравченко

Один из российских генералов, руководивший попыткой захвата Киева, Черниговской и Сумской областей в первые недели полномасштабного вторжения, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, речь идет об Александре Лапине, генерал-полковнике вооруженных сил РФ, бывшем командующем Центральным военным округом РФ. Именно он возглавлял российскую военную группировку «Центр» и руководил наступлением с территории Беларуси и РФ в направлении Сумской, Черниговской, Киевской областей и столицы Украины Киева.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Непосредственный организатор

Прокуроры доказали: в феврале-марте 2022 года этот генерал не был формальным командиром «на бумаге». Он непосредственно организовывал вторжение, планировал и координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.

Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей и продвигались к Киеву по левому берегу Днепра. Их целью был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установление оккупационного контроля.

Справедливый приговор

За это он получил справедливый приговор – пожизненное лишение свободы.

Генпрокурор отметил, что поскольку военный преступник в настоящее время скрывается в РФ, приговор вынесен заочно. Срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания.

Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе Офиса генерального прокурора и следователей Службы безопасности Украины.

Топ комментарии
+11
+8
+7
Патуж-но,он в рашке
02.06.2026 13:01 Ответить
*********, дайте мені цю роботу)))
02.06.2026 13:06 Ответить
Роботу кацапського генерала? Дивне бажання.
02.06.2026 13:25 Ответить
Самокат дістане і в рашці.
02.06.2026 13:30 Ответить
Такі вироки кацапам до одного місця. Слід масово впроваджувати практику "покинутих самокатів" коло під'їздів/автомобілів цих виродків. Вони повинні скрізь і постійно боятися.
02.06.2026 13:04 Ответить
Спочатку вирок, потім самокат саме вже засудженому, а не невинному.
02.06.2026 13:31 Ответить
За такі речі вироком повинна бути законна смертна кара . В такому випадку - кожна ліквідація чергового кацапського генерала буде матиме вигляд абсолютно легітимного виконання рішення суду !
П.С - от тільку судді , на себе , таку відповідальність ніколи не візьмуть - злякаються !
02.06.2026 13:09 Ответить
Розблокували гроші Деркачу, намалювали заочний вирок рашисту. В чому суть роботи наших правоохоронних органів - невідомо.
За заочний вирок рашисту треба виписати Кравченку потужну премію ЗАОЧНО.
02.06.2026 13:10 Ответить
Коли путю судити будете ?
02.06.2026 13:10 Ответить
Вже судимо, виданий ордер на арешт в 125 країнах світу.
02.06.2026 13:33 Ответить
Але не вами і він катається до казахів, до китайців і т.д.
02.06.2026 13:37 Ответить
От же ж дебіли! Все як в старому совєтському анекдоті. Розповідає один єврей іншому:- Сьома, ві знаєте , от вас вчера нє било на партсобранїї, так вас там так ругалі, так ругалі! На що той відповідає - "Передайте ім в следующій раз, что ані даже могут мєня біть, кагда мєня нету!"
02.06.2026 13:28 Ответить
Ага, самокат пришлемо і з ним хай передає нам)
02.06.2026 13:34 Ответить
Те ЧМО зелене не може інакше воювати чим виносити заочні вироки .
02.06.2026 13:49 Ответить
Суддям теж треба харчуватися три рази вдень , а може і більше .
02.06.2026 14:24 Ответить
 
 