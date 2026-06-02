Пожизненное лишение свободы получил российский генерал Лапин, который хотел "взять Киев за три дня", - Кравченко

Один из российских генералов, руководивший попыткой захвата Киева, Черниговской и Сумской областей в первые недели полномасштабного вторжения, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, речь идет об Александре Лапине, генерал-полковнике вооруженных сил РФ, бывшем командующем Центральным военным округом РФ. Именно он возглавлял российскую военную группировку «Центр» и руководил наступлением с территории Беларуси и РФ в направлении Сумской, Черниговской, Киевской областей и столицы Украины Киева.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Непосредственный организатор

Прокуроры доказали: в феврале-марте 2022 года этот генерал не был формальным командиром «на бумаге». Он непосредственно организовывал вторжение, планировал и координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.

Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей и продвигались к Киеву по левому берегу Днепра. Их целью был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установление оккупационного контроля.

Справедливый приговор

За это он получил справедливый приговор – пожизненное лишение свободы.

Генпрокурор отметил, что поскольку военный преступник в настоящее время скрывается в РФ, приговор вынесен заочно. Срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания.

Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе Офиса генерального прокурора и следователей Службы безопасности Украины.